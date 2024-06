Dortmund – Real Madrid, un célèbre tennisman annonce son favori pour le sacre

Un célèbre joueur de tennis a prédit le vainqueur de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real Madrid.

Le Borussia Dortmund et le Real Madrid s’affrontent ce samedi, à l’occasion de de la finale de la Ligue des Champions. Un choc entre un favori attendu et un outsider, imprévisible. A quelques heures du coup d’envoi de la finale, les prédictions sur le vainqueur continuent de sortir. Ces dernières heures, c’est un célèbre tennisman qui a annoncé son favori pour le sacre.

Le Real Madrid face au piège Dortmund

Le football a le don d’attirer les regards des athlètes d’autres sports. Et, ces derniers n’hésitent pas à se prononcer sur les sujets footballistiques dès que l’occasion se présente. Ces dernières heures, c’est le choc entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund qui suscite assez de réactions.

Getty

Recordman de victoires dans la compétition reine des clubs européens avec 14 titres, le club madrilène part logiquement favori. Cependant, le BVB, qui n’a remporté que la C1 une seule fois dans son histoire, est un sérieux outsider qui a déjoué les pronostics jusque-là en éliminant notamment le PSG en demi-finale.

Carlos Alcaraz choisit le Real Madrid

Malgré son parcours impressionnant, le Borussia Dortmund peine à prendre de la place dans les pronostics. La plupart des prédictions annoncent le Real Madrid comme vainqueur. C’est notamment le cas de Carlos Alcaraz, No3 mondial au ranking du tennis et fervent supporter du Real Madrid.

Getty Images

« J'ai déjà fait mon travail (vainqueur en trois sets au troisième tour de Roland-Garros face à Sebastian Korda, 6-4, 7-6, 6-3, ndlr), maintenant c'est leur tour (rires). Je vais me réjouir de tout mon cœur. Je ne me souviens pas qui était le MVP de cette finale (en 2022), je me souviens que le but a été marqué par Vinicius. Je prédis qu'il fera un bon match, que ce sera la clé. Le Borussia va attaquer et marquer. Un 2-1 (pour Madrid) », a déclaré le successeur annoncé de Rafael Nadal dans des propos relayés par Mundo Deportivo.