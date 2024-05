Dortmund - Real Madrid, la prédiction étonnante d'une icône de Premier League

Une icône de Premier League a fait une prédiction surprenante sur la finale de Ligue des Champions entre Dortmund et le Real Madrid, mardi.

La finale de la Ligue des Champions 2023-2024 oppose samedi prochain, le Borussia Dortmund au Real Madrid. Grand favori de cette édition de C1, le club madrilène semble avoir les faveurs des pronostics avant la finale. Mais le BVB a justement déjoué tous les pronostics pour se retrouver à ce stade de la compétition. A quelques jours de ce choc, une icône du championnat anglais s’est prêtée également au jeu des pronostics.

Joe Cole félicite Lille pour sa saison

Légende du football anglais, Joe Cole est passé par la Ligue 1 avant la fin de sa carrière. L’ancien joueur de Chelsea en effet, a joué à Lille pendant une saison (2011-2012). Une saison qui aura marqué Joe Cole qui s’est depuis mué en un grand fan du LOSC. L’Anglais a d’ailleurs suivi les Dogues cette saison et est très fier de la campagne réalisée par les hommes de Paulo Fonseca.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Le président (Olivier Létang) m’avait parlé de sa stratégie, notamment son ambition de développer les jeunes joueurs. Le travail du coach a aussi été très bon. La qualification en Ligue des champions (le LOSC, 4e, jouera les barrages), c’est incroyable. Quand vous voyez les gros clubs en France, comme Marseille, Lyon… C’est fantastique », a déclaré Joe Cole au micro de RMC Sport à l’occasion d’une opération d’Expedia Live, partenaire de la Ligue des champions.

Joe Cole dubitatif sur le vainqueur de la C1 entre le Real Madrid et Dortmund

Il n’y aura pas d’équipe anglaise en finale de Ligue des Champions cette saison contrairement à la précédente qui a vu Manchester City être sacré pour la première fois de son histoire (1-0 vs Inter Milan). Toutefois, le Real Madrid et le Borussia Dortmund iront chercher le trophée au Wembley Stadium à Londres. Interrogé donc sur cette finale qui se déroulera dans la ville dans laquelle il a forgé sa légende avec Chelsea, Joe Cole n’a pas pu dégager un probable vainqueur même s’il penche beaucoup plus pour le BVB.

« C’est une excellente question. Quand vous regardez la confrontation entre Dortmund et le PSG, la façon dont Dortmund a défendu… Ils ont gagné en équipe. Ma tête me dit le Real Madrid, mais mon cœur me dit Dortmund. Cela va être une grosse bataille tactique. Du côté des arguments pour le Real Madrid, je pense que Vinicius est probablement le meilleur joueur du monde actuellement », a-t-il confié.