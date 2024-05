Un club espagnol apporte son soutien à Dortmund pour battre le Real en finale

C’est incroyable. Un bourreau du Real est prêt à apporter son soutien à Dortmund pour battre Madrid en finale de LDC, à Wembley.

Mercredi soir, le Real Madrid a décroché sa qualification pour la finale de Ligue des champions en battant le Bayern Munich (2-1) après le match nul à l’aller (2-2) à l’Allianz Arena. Mais un club espagnol est prêt à mettre le bâton dans les roues du Real pour ne pas aller décrocher son potentiel 15e titre.

Real – Bayern, un match plein de polémiques

Même s’il a dominé la rencontre dans son entièreté, la qualification du Real Madrid reste mal digérée de l’autre côté du Rhin. En effet, Thomas Tuchel et Thomas Müller ont exprimé leur désolation par rapport au but refusé à Matthijs de Ligt en toute fin de match. L'arbitre Szymon Marciniak a sifflé un hors-jeu litigieux (90+12e) pour annuler un but qui aurait pu offrir une prolongation au Bayern Munich. L'entraîneur allemand et son attaquant ne comprennent pas la décision du juge central polonais de siffler un hors-jeu litigieux alors même que l'action n'était pas terminée.

Mais en ce qui le concerne, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, estime qu’il y avait bien un hors-jeu jusqu’à preuve du contraire. Pour le technicien italien, si les Allemands se plaignent du but refusé à Matthijs de Ligt, ils devraient alors valider celui refusé à Nacho peu avant le dernier quart d’heure de jeu (71e).

Ce club espagnol veut aider Dortmund à battre le Real en finale

Vainqueur du Bayern Munich et mettant fin à une finale comme celle jouée en 2013, le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund en finale de Ligue des champions, le 1er juin prochain à Wembley. Mais un club espagnol de deuxième division, qui avait éliminé le Real Madrid en 2009 en Coupe du Roi. Il s’agit de l’AD Alcorcón qui avait réalisé l’exploit en 16es de finale en infligeant une correction (4-0) au Real Madrid alors que le club évoluait en troisième division.

Après la qualification du Real Madrid, le club qui évolue désormais en deuxième division espagnole a proposé ses services au Borussia Dortmund. « Hé, Borussia Dortmund, si tu as besoin de conseils pour battre Madrid, c'est par ici. Nous pouvons parler un peu allemand », a ironisé l’AD Alcorcón sur son compte X (anciennement Twitter).

Le Borussia Dortmund et le Real Madrid s’affrontent le 1er juin prochain à Wembley, en Angleterre. S’il s’agira de la troisième finale de l’histoire pour les Bavarois, les Merengue, quant à eux, seront à leur dix-huitième. Dortmund compte un trophée contre 14 pour le Real Madrid.