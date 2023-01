Dortmund - Real Madrid : Jude Bellingham affiche sa frustration

Jude Bellingham a admis être frustré par le Borussia Dortmund, alors qu'on évoque un transfert au Real Madrid cet été.

Jude Bellingham est la nouvelle attraction du football mondial. L'international anglais a prouvé lors de la Coupe du monde 2022 avec l'Angleterre qu'il est d'ores et déjà l'un des meilleurs joueurs à son poste, mais malgré tout son talent, comme Erling Haaland avant lui, Jude Bellingham n'est pas en mesure, seul, de permettre au Borussia Dortmund de détrôner le Bayern Munich en Bundesliga.

Bellingham met la pression sur ses coéquipiers

Irrégulier cette saison, le Borussia Dortmund se place actuellement à la sixième place du classement de la Bundesliga, ce qui "dérange vraiment" Jude Bellingham. Le club de la Ruhr n'a remporté que huit de ses 15 matches en championnat d'Allemagne et compte neuf points de retard sur le Bayern Munich, leader du championnat.

L'international anglais est l'un des piliers de l'équipe et estime que sa position au classement ne rend pas justice au talent de l'équipe. Ambitieux, Jude Bellingham a exhorté ses coéquipiers à "élever" leur niveau de jeu afin qu'ils puissent faire "quelque chose de spécial" lors de la seconde partie de saison, qui sera sûrement sa dernière sous les couleurs du BVB.

"Nous devrions être beaucoup plus haut que nous le sommes"

"Cela me dérange vraiment. Pendant que j'étais à la Coupe du monde, j'étais vraiment concentré sur l'Angleterre. Puis la Coupe du monde se termine, et vous devez vivre avec le fait que vous regardez le tableau et qu'il indique que le Borussia Dortmund est sixième. Et il n'y a pas moyen que nous soyons là dans le classement étant donné le talent", avancé Jude Bellingham dans une interview accordée au site officiel du club.

"Sans vouloir manquer de respect aux équipes qui sont au-dessus de nous en ce moment, je pense qu'en termes de qualité, en termes de profondeur de joueurs et de postes, nous devrions être beaucoup plus haut que nous le sommes. Je n'ai pas peur de le dire aux gars et au personnel parce que c'est là que devrait être notre ambition. Mais il s'agit de faire plutôt que de parler. Je suis vraiment, vraiment motivé pour renverser la situation. Avec l'équipe que nous avons et si nous intensifions tous notre jeu un peu plus, nous pouvons vraiment faire quelque chose de spécial dans la seconde moitié de la saison", a conclu l'Anglais.

Bellingham est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe après son impressionnant parcours avec l'équipe nationale d'Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 et GOAL a déjà confirmé qu'il était la cible numéro un du Real Madrid pour un transfert estival. Le club allemand exigera probablement au moins 120 millions d'euros pour le jeune homme de 19 ans, mais il ne se laisse pas abattre par cette pression et reste confiant de faire sa marque sur la plus grande scène grâce à une préparation rigoureuse.

"Je pense que vous créez vous-même la pression par un manque de préparation et de confiance. Heureusement, je ne manque pas de confiance et j'essaie toujours de rester préparé. Je suis toujours convaincu que je peux réaliser les choses que je veux réaliser", a-t-il déclaré. La star anglaise tentera de donner le meilleur d'elle-même pour Dortmund, qui reprendra la compétition contre Augsbourg en Bundesliga le 22 janvier.