Dortmund pousse fort pour boucler un transfert en provenance de Barcelone

Le Borussia Dortmund poursuit avec insistance ses démarches en vue de recruter l'un des joueurs du Barça, lors du mercato estival en cours.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Dortmund cherche à recruter Héctor Fort, alors que le joueur est proche de quitter le club catalan après être sorti des plans de l'entraîneur Hans Flick.

Héctor Fort, âgé de 20 ans, s'entraîne à l'écart du groupe depuis plusieurs jours, dans l'attente de la finalisation de son départ du Barça.

Fort recherche une destination lui permettant d'obtenir un rôle de titulaire de manière régulière lors de la nouvelle saison.

Le Barça estime la valeur du joueur entre 15 et 20 millions d'euros, mais le club catalan ne veut pas perdre le contrôle sur lui, et pourrait réduire le montant de l'opération s'il conserve un pourcentage de ses droits ou inclut une clause de rachat.

La première préférence d'Héctor Fort était de rejoindre la Premier League anglaise, une compétition dans laquelle le joueur formé à l'académie du Barça aurait pu démontrer ses qualités, mais le Borussia Dortmund est entré en force dans la course à la signature du joueur.

Le journaliste Matteo Moretto a révélé cet intérêt, tandis que Mundo Deportivo affirme que Dortmund est actuellement le plus proche de conclure l'opération pour recruter Héctor Fort.

Après le prêt de Jan Couto à Côme, le Borussia Dortmund ne compte dans son effectif que Julian Ryerson au poste d'arrière droit, et Héctor Fort pourrait lui offrir une concurrence solide à haut niveau.

Le club allemand adopte par ailleurs une philosophie consistant à accorder du temps de jeu aux jeunes joueurs, ce qui pourrait faire de Dortmund une destination intéressante pour un bon développement du joueur.

Héctor Fort souhaite prouver son grand potentiel cette année, après sa période de prêt à Elche, durant laquelle il a été victime d'une luxation de l'épaule gauche qui l'a privé d'une grande partie de la saison.

Dortmund fait pression pour s'attacher ses services et lui offrira l'occasion de jouer dans un championnat relevé comme la Bundesliga, en plus de la motivation que représente la participation à la Ligue des champions.