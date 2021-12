Dortmund : Pas de clause dans le contrat d'Haaland ?

Grâce à cette fameuse clause, il se disait que le buteur du Borussia Dortmund, serait disponible pour un montant compris entre 75 et 90 millions d'euros dès l'été 2022. Une aubaine à tout point de vue.

Mais de nouveaux doutes ont été jetés sur ces rapports, puisque Hans-Joachim Watzke, PDG du club de Bundesliga, a déclaré que les discussions sur la clause ne sont que des rumeurs.

"Je ne peux pas confirmer une quelconque clause libératoire", a répondu le patron à la question d'un membre lors de l'assemblée des actionnaires jeudi.

Le média allemand Sport1 a rapporté que la seule chose qui est susceptible d'exister est un accord verbal entre le club et le joueur pour lui permettre de partir vers la prochaine opportunité qu'il souhaite en échange d'une offre qu'ils considèrent satisfaisante dans les bureaux du Signal Iduna Park. Cette offre ne devrait pas être inférieure à 100 millions d'euros.

"Plus de 90 % des contrats de nos joueurs ne contiennent pas de clause libératoire", a ajouté M. Watzke. Il est bien connu qu'il cherche à faire tout son possible pour garder Haaland au-delà de 2022, notamment en augmentant son salaire à environ 18 millions d'euros par an, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de l'équipe.

Beaucoup dépendra toutefois de ce que l'attaquant lui-même souhaite, surtout après une deuxième partie de saison où Dortmund ne disputera plus la Ligue des champions.