Dortmund : l'annonce forte de Sébastien Haller sur son retour à la compétition

Sébastien Haller a l'intention de rejouer rapidement après son cancer des testicules, peut-être dès le prochain match de Bundesliga.

Bonne nouvelle pour le Borussia Dortmund, Sébastien Haller est sur le chemin du retour. L'attaquant franco-ivoirien qui a été victime d'un cancer aux testicules l'été dernier, n'a pas joué la moindre rencontre avec son nouveau club. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Ajax, Sébastien Haller a soigné sa tumeur et se sent désormais prêt à rechausser les crampons.

Haller de retour dès le 22 janvier ?

Impatient de faire ses débuts avec le Borussia Dortmund et de retrouver la compétition, Sébastien Haller s'est même montré très optimiste au moment de donner une date concernant son retour à la compétition : "Je vais faire de mon mieux pour être prêt et dans la meilleure condition possible contre Augsbourg le 22 janvier", a déclaré Haller.

"Bien sûr, tout est possible. Je n'ai pas de limites dans ma tête. Les seules personnes qui peuvent m'imposer des limites sont l'entraîneur et le staff médical", a ajouté Haller. "Je me sens bien. Je suis sorti pendant six mois et je suis juste heureux d'être ici avec mes collègues et de pouvoir m'entraîner", a également déclaré l'attaquant.

"Le travail des six derniers mois valait la peine"

Sébastien Haller a donné des détails concernant sa rééducation : "On se rend compte maintenant que tout le travail effectué ces six derniers mois en valait la peine. Sur un tel chemin - par exemple à l'hôpital - on rencontre beaucoup de gens qui vont mieux que soi à ce moment-là. C'est parfois difficile à encaisser, mais il faut simplement croire que l'on ira mieux soi-même. Cela aide beaucoup".

Sébastien Haller s'est vu diagnostiquer un cancer des testicules l'été dernier, peu après son transfert en provenance de l'Ajax Amsterdam au Borussia Dortmund. Le joueur de 28 ans, qui avait fini meilleur buteur de la dernière Ligue des champions, a ensuite dû subir deux opérations de la tumeur et une chimiothérapie, l'écartant ainsi du football professionnel.

Dernièrement, l'attaquant franco-ivoirien a participé pleinement aux séances d'entraînement du Borussia Dortmund. Son retour sur le terrain ne doit toutefois pas se faire dans la précipitation. Selon les informations de Bild, Haller pourrait même faire une courte apparition lors du match amical contre Fortuna Düsseldorf mardi (16h).