Dortmund, Haaland explique sa célébration en mode méditation face au PSG

Erling Haaland avait choqué le PSG en signant un doublé lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-1) et avait célébré en mode zen.

Le prolifique buteur norvégien du BvB a expliqué la raison de sa célébration en mode méditation après le premier but face à Paris, qlui a été sondé à par Esporte Interativo.

"J'adore vraiment la méditation. Ça me fait me sentir calme et ça me tranquillise. C'est pour ça que parfois, je célèbre mes buts comme ça", a confié l'ancien joueur du Red Bull .

Haaland en a profité pour parler de ses idoles de jeunesse. Michu, l'ancien attaquant espagnol passé par le , le , Swansea ou , en fait partie. "Il était fantastique à Swansea", a confié le Norvégien.

Rester zen sous la pression du PSG en 8es de finale retour de C1 ce 11 mars, voilà l'enjeu pour Haaland.