Dortmund, Guerreiro : "Sancho peut être aussi bon que Cristiano Ronaldo"

L'international anglais a été au coeur de rumeurs impliquant un énorme transfert. Son coéquipier le voit devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

Jadon Sancho a le potentiel d'être "aussi bon que Cristiano Ronaldo", déclare Raphaël Guerreiro, le joueur étant fortement lié à un transfert à . L'Anglais est considéré comme un atout «exceptionnel» pour le . La formation de a fait tout son possible pour repousser les avances des autres clubs en ce qui concerne l'ailier international anglais. Jadon Sancho a connu une ascension fulgurante depuis son départ de en 2017 et sa décision de rejoindre le BVB.

Ses exploits attirent l'attention des meilleurs clubs européens, Manchester United menant la course pour le ramener dans son pays natal. Le Borussia Dortmund, cependant, ne cèdera pas la pression et s'attend à ce que Jadon Sancho reste dans la Ruhr à court terme. La continuité et la stabilité devraient aider l’attaquant de 20 ans à porter son jeu à un niveau encore plus élevé, Guerreiro affirmant que le jeune phénomène pourrait suivre les traces du quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

"Je suis heureux à Dortmund"

Le défenseur de Dortmund a déclaré à Bild: "Jadon est encore très jeune, mais a déjà joué un rôle exceptionnel pour nous ces deux dernières années. Il a le don de pouvoir faire la différence - avec des passes, des dribbles ou des buts". Quant à savoir si Sancho peut imiter Cristiano Ronaldo, Guerreiro s'est mouillé : "Cristiano est l'un des meilleurs au monde et pour être aussi bon que lui, Jadon a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup. Il a tout ce dont vous avez besoin pour être aussi bon que Cristiano, peut-être même meilleur un jour".

Alors que Jadon Sancho devrait jouer à nouveau pour Dortmund en 2020-2021, s'il parvient à être conservé par ses dirigeants, Guerreiro est déterminé à faire sa propre marque. L'international portugais d'origine française a souffert de problèmes de forme physique la saison dernière, limitant son temps de jeu et faisant parler d'un transfert au , mais il se sent rafraîchi et impatient de repartir à la conquête de titres.

"J'ai été beaucoup blessé à l'époque, et ma famille avait aussi un peu le mal du pays. Pour Paris, car c'est là que j'ai grandi. C'était un peu de tout, mais maintenant nous sommes heureux à Dortmund", a conclu l'international portugais dont la polyvalence est un sacré atout pour le BVB. L'équipe de Lucien Favre doit ouvrir sa nouvelle campagne de samedi à domicile face au .