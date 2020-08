Dortmund - Kehl : "Sancho va rester au moins une saison de plus"

Le jeune ailier de 20 ans est notamment pisté par Manchester United, mais les vice-champions d'Allemagne ne souhaitent pas le voir partir.

Le directeur du , Sebastian Kehl, s'attend à ce que Jadon Sancho reste au club "au moins" une autre saison dans la Ruhr. L'ailier de 20 ans a été fortement lié à un déménagement à , bien que les deux parties n'aient pas réussi à trouver un accord.

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré la semaine dernière que l'international anglais passera certainement la saison 2020-21 avec le club allemand, tandis que Sancho lui-même a déclaré qu'il "aime" jouer pour eux.

Kehl a réitéré que Sancho veut rester et que l'équipe de n'a aucun intérêt à le laisser partir. "Jadon est heureux de rester. Il a un contrat jusqu'en 2023, a déclaré Kehl. Je le vois sur le terrain et il est très heureux. Tout le monde est très heureux de l'avoir. Il va rester ici pour au moins une saison de plus.

"Cette équipe est la meilleure que nous ayons eue. Nous avons un mélange de très bons joueurs, jeunes et adultes. Nous avons essayé de développer l'équipe au cours des dernières années. Nous espérons pouvoir remporter des titres la saison prochaine, car ce sont les titres qui comptent le plus au final."

En attendant, le milieu de terrain de Dortmund Thomas Delaney pense que la présence de l'ancien joueur de dans l'équipe aidera les hommes de Lucien Favre à réussir leur saison et il a fait l'éloge de Jude Bellingham, 17 ans, qui a signé.

"Jadon jouera pour nous, a-t-il déclaré. C'est un grand talent. J'espère qu'il nous aidera à gagner de grandes choses. Je l'embrasse à bras ouverts.

"Jude a impressionné tout le monde. C'est un très bon joueur. Il n'y aura aucune discrimination d'âge et il aura ses chances tôt ou tard. Nous devrions voir davantage de ce jeune joueur dans un avenir proche."

Sancho n'est pas le seul jeune joueur qui s'épanouit dans l'équipe première de Dortmund. L'attaquant Erling Haaland a été prolifique depuis son arrivée en janvier et Kehl attend beaucoup du buteur norvégien.

"J'espère que Haaland pourra suivre le même chemin que Robert Lewandowski, a-t-il lancé. Il a eu besoin de temps pour se développer afin d'être à ce niveau. Haaland est un talent incroyable. Il est très passionné et a cette mentalité de gagnant dont nous avons désespérément besoin. Espérons qu'il restera en bonne santé et qu'il contribuera à notre cause."