Dortmund - Giovanni Reyna veut passer un nouveau cap cette saison

Le jeune joueur de 17 ans a effectué des débuts prometteurs, la saison dernière, avec Dortmund. Il entend faire encore mieux dans les mois à venir.

Giovanni Reyna a déclaré qu'il était impatient de jouer un rôle plus important pour le cette saison après sa percée lors de l'exercice 2019-2020. Le joueur de 17 ans a fait irruption sur la scène la saison dernière, jouant en et en , démontrant de belles qualités et un fort potentiel.

Dortmund entame la nouvelle saison avec une visite de coupe à Duisburg, lundi, avant leur premier match de , à domicile, contre le Borussia Monchengladbach, le 19 septembre. Reyna s'est dit satisfait de sa première saison, mais tient à se lancer et à s'établir concrètement dans le onze titulaire.

"Je vais bien, je me suis rapproché de beaucoup de gars"

"La chose la plus importante pour moi est la confiance, que j'ai beaucoup acquise au cours des six dernières semaines en pré-saison", a déclaré Reyna aux journalistes. "Je vais bien, je me suis rapproché de beaucoup de gars. Ils m'ont vraiment accepté maintenant et ils s'attendent à ce que je passe une grande saison pour eux aussi. Je pense simplement que la confiance est la plus grande chose qui s’est améliorée pour moi", a ensuite ajouté la jeune pépite américaine, en apprentissage.





"J'ai beaucoup appris la saison dernière au cours de mes six premiers mois en Bundesliga, en m'habituant à la vitesse professionnelle du jeu et à la dimension physique. Je pense que j'ai fait un grand saut et je pense que tout le monde sait que je suis prêt à jouer plus et à avoir un plus grand rôle dans l'équipe maintenant", a-t-il confié.

"Je suis prêt pour une année passionnante, nous savons que ce sera une longue année car nous avons beaucoup de matchs. Je pense que nous allons avoir des opportunités cette année, il s'agit donc simplement de savoir si nous les saisissons ou non", a ensuite prévenu Giovanni Reyna, qui se satisfait du retour de Marco Reus.

"Marco a tant fait pour ce club et est évidemment un joueur de classe mondiale. Bien sûr, il y a de la concurrence, et c'est une saine concurrence. Ce n'est peut-être pas aussi facile [d'obtenir du temps de jeu] que lorsqu'il a été blessé, mais il y a encore tellement de points positifs à le retrouver dans l'équipe. Je peux encore jouer dans d'autres positions et lui aussi. Ce n’est pas seulement lui, nous avons d’autres bons attaquants cette saison", a enfin estimé le jeune joueur, respectueux.