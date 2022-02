Dortmund : Erling Haaland encore absent à Glasgow

Erling Haaland manquera le match d'Europa League du Borussia Dortmund contre les Rangers, jeudi, en raison d'une blessure. Le club allemand est mené 4-2 à l'issue du match aller des barrages. Le Norvégien n'a pas participé aux quatre derniers matches de Dortmund, toutes compétitions confondues, lui qui souffre toujours d'un problème musculaire.

Haaland ne s'est pas envolé pour Glasgow

Blessé lors de la victoire 3-2 contre Hoffenheim le 22 janvier dernier, Haaland manque cruellement à ses partenaires. Le BVB a subi une défaite surprise contre les Rangers la semaine dernière sans son attaquant talisman, et Marco Rose ne pourra pas non plus faire appel à lui lors du match retour à Ibrox. Il n'a repris l'entraînement de l'équipe première qu'en début de semaine, et n'était pas présent avec le groupe lors du vol pour Glasgow.

Le joueur de 21 ans bénéficiera probablement de quelques jours de récupération supplémentaires avant que le BVB ne reprenne sa campagne de Bundesliga à Augsbourg le 27 février. Sans lui, les Rangers auront des chances de finir le travail contre une équipe de Dortmund une fois de plus affaiblie par l'absence de son buteur vedette, qui a déjà inscrit 23 buts en 20 rencontres cette saison, dont trois en compétition européenne. Décisif.

D'autres absences à Dortmund

Manuel Akanji et Dan-Axel Zagadou ont également été écartés du match contre les Rangers en raison de blessures, et l'international américain Giovanni Reyna est incertain. Le jeune homme de 19 ans est sorti en larmes après avoir souffert d'un problème à la cuisse lors de la victoire 6-0 de Dortmund contre le Borussia Mönchengladbach dimanche, et Marco Rose a donné des nouvelles de son état après le match, désolé pour son jeune joueur...

Le manager du BVB a parlé aux journalistes de Reyna, qui a évité une blessure grave. "Gio est vraiment bouleversé, vous pouvez le voir sur les images. Nous allons faire revenir le garçon et nous lui apporterons tout notre soutien car nous avons besoin de lui car c'est un excellent athlète", a souligné le technicien. Décidément, rien n'est simple à Dortmund...