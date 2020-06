Dortmund confirme le départ d’Achraf Hakimi

La direction du BVB a confirmé que le défenseur marocain Achraf Hakimi ne fera plus partie de son effectif la saison prochaine.

Le défie ce samedi en . Cette rencontre devrait être la dernière d’Achraf Hakimi avec la formation de la Ruhr. Les responsables des vice-champions d’ ont reconnu ce samedi que l’international marocain va retourner au .

C’est Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia, qui a évoqué le cas du brillant latéral. Après avoir longtemps espéré le garder, il a reconnu qu’il n’y a aucune chance pour qu’un nouveau prêt soit conclu avec les Merengue. "Il y a eu des développements cette semaine. Le prix est beaucoup plus élevé maintenant. Et il y a un point où nous devons dire: nous ne voulons pas cela et nous ne pouvons pas le faire", a-t-il indiqué.

L'article continue ci-dessous

La sortie du responsable allemand vient conforter les rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, faisant état d’un engagement de Hakimi avec un autre club. D’après la presse transalpine, l’arrière droit va prendre la direction de l’ . Le Real Madrid devrait le céder contre un montant de 40M€ aux Nerazzurri.

Plus d'équipes

Hakimi (26 ans) sera resté deux saisons complètes en Allemagne. Une période durant laquelle il a joué 72 matches et marqué 9 buts. Il a aussi remporté une Supercoupe d’Allemagne outre-Rhin.