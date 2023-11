Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund étaient aux prises ce samedi dans le cadre de la 10e journée de Bundesliga. Score final, 4-0.

Le Bayern Munich était en déplacement au Signal Iduna Park pour le premier Klassiker de la saison. Face à des Borussen, moins chanceux, les Munichois l’ont emporté sur un score sans appel de 3-0.

Le Bayern était trop pressé

Il ne fallait pas arriver tard au Signal Iduna Park ce samedi. Après seulement 10 minutes de jeu, les filets avaient déjà tremblés à deux reprises. Deux buts, à l’actif du Bayern Munich grâce à Dayot Upamecano sur corner (4e) et Harry Kane, sur une passe de Leroy Sané (10e). Le BVB a voulu répondre dans la foulée mais la frappe enroulée de Ryerson n’était pas cadrée. Dortmund terminait la première partie sans cadrer aucun tir alors que le Bayern a marqué sur ses deux frappes cadrées.

L'article continue ci-dessous

Getty

Harry Kane écœure le BVB

Le Borussia s’offrira enfin sa première occasion franche dans le second acte mais Manuel Neur se trouvait sur la trajectoire de la frappe Marco Reus. Les esprits s’échauffaient dans cette deuxième mi-temps où les deux équipes se rendaient coup pour coup. Kobel s’interposait plusieurs fois devant les attaquants bavarois mais il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but de Harry Kane à la 73e. L’Anglais va même s’offrir un triplé en fin de match pour son 15e but de la saison en Bundesliga (90+4). Le Bayern Munich se défait ainsi du Borussia Dortmund, sans grandes difficultés et prend 5 points d’avance sur les Borussen.