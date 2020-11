Dortmund accélère pour Eriksen

Le fait partie des clubs intéressés par le milieu de l’Inter, Christian Eriksen. Un intérêt que les vice-champions d’ seraient prêts à matérialiser dès l’entame du mercato hivernal. C’est ce que révèle le site italien Tuttomercato.web.

Lucien Favre, le coach du BVB, est un fan d’Eriksen et il pousserait en faveur de son recrutement. Une offre de 20M€ devrait être suffisante pour finaliser ce deal.

est aussi cité parmi les prétendants pour l’ancien joueur de . La piste du PSG a également été évoquée, mais il n’y aurait apparemment rien de sérieux en provenance de la capitale française.

Dimanche, Beppe Marotta, le directeur général de l’Inter, s’est exprimé à propos de l’avenir de Christian Eriksen. Il a indiqué que club est prêt à écouter les différentes propositions qu’il a pour son milieu scandinave.

