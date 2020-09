Donny Van de Beek : "C'est vraiment mauvais"

Buteur pour sa première sous ses nouvelles couleurs, face à Crystal Palace (1-3), le Néerlandais n'a pas apprécié du tout la défaite concédée...

Insatiable en fin de saison dernière et invaincu depuis des mois en , Manchester United est tombé d'entrée, samedi, face à Crystal Palace (1-3) , pour son premier match de la saison 2020-21 en Premier League. Un revers mérité, que la recrue Donny Van de Beek n'a pas vraiment apprécié...

"Nous pouvons jouer tellement mieux qu'aujourd'hui"

Fraîchement arrivé en provenance de l' Amsterdam, le Néerlandais a pourtant marqué dès sa première sous le maillot des Red Devils. Une réalisation inutile, tant son équipe a été empruntée face à . "Mon premier match pour le club, tu veux gagner. Peu importe comment, vous voulez gagner. Je suis vraiment déçu que nous perdions 3-1 à domicile. C'est vraiment mauvais" , a ainsi pesté le milieu de terrain, dans des propos accordés à la chaîne officielle du club mancunien.



"La dernière semaine d'entraînement, nous avons vraiment bien fait. Nous nous sommes bien entraînés donc mon ressenti était vraiment positif, mais aujourd'hui nous avons joué trop lentement, nous avons attendu trop longtemps avec le ballon et contre un adversaire comme Crystal Palace, il faut accélérer le jeu pour créer quelque chose. Ce n'était pas assez bon" , a ensuite analysé Donny Van de Beek. Des propos qui rappellent ceux de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

"Vous pouvez voir que nous sommes courts et qu'ils méritaient les points. Ils étaient plus pointus que nous dans les duels, les tacles. Nous avons commencé lentement et cela a eu un effet sur le reste du match quand ils ont inscrit le premier but. Nous avons eu une longue saison la saison dernière et nous n'avons terminé que le 16 août et nous n'avons pas eu suffisamment de temps de préparation pour être plus précis. Nous avons travaillé dur avec ceux qui sont venus ici", a-t-il déclaré, lucide.