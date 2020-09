Manchester United - Crystal Palace (1-3), les Red Devils trébuchent d’entrée

Dès sa première sortie de la saison, Manchester United a essuyé un accroc. Les hommes de Solskjaer se sont fait surprendre par Crystal Palace.

Comme la saison dernière, a chuté sur ses terres face à . Mais, s’il y a un an, le faux-pas n’avait rien de sensationnel vu la mauvaise passe que traversait l’équipe, cette fois il s’agit d’une vraie surprise. Malgré un onze compétitif, et le retour notamment de Paul Pogba à la compétition, la bande à Solskjaer a subi la même mésaventure face aux Eagles.

Une première heure indigente de MU

Les Red Devils ont mal démarré la rencontre, et ils n’ont jamais su s’en remettre. Au bout de sept minutes de jeu, ils se sont retrouvés dos au mur, avec une réalisation de près signée Andros Townsend. Déboussolés par ce début de match à l’envers, ils n’ont pas pu mettre en place leur jeu et cela s’est vérifié au niveau des occasions franches. Jusqu’à la pause, il n’y en a eu aucune de leur côté. La seule fois où les Londoniens ont tremblé c’était à la 41e lorsque Pogba s’est écroulé dans la surface, mais l’arbitre Mr Atkinson n’a branché.

Ce n’est qu’en seconde période que les locaux ont commencé à prendre l'ascendant et se montrer menaçants. La première vraie alerte sur les buts de Palace est intervenue à l’heure du jeu avec une tête de Mason Greenwood. Alors que la cage lui était grande ouverte, le jeune attaquant n’a pas trouvé le cadre. Cette tentative était censée signer le réveil de MU, mais c’est l’effet contraire qui s’est produit. Dix minutes plus tard, les visiteurs ont assuré le break.

Van de Beek n’a pas suffi

Une main de Victor Lindelof dans la surface a couté un pénalty aux Mancuniens. Ou plutôt deux, pour être précis. Le premier, tiré par Jordan Ayew, a été détourné par David De Gea, mais la VAR s’y est mêlée et Wilfried Zaha a converti la sentence. Ça faisait 0-2 et le sort du match paraissait alors plié. L’espoir a ensuite été relancé avec la rentrée victorieuse de Donny Van De Beek (81e), mais pour une courte durée seulement. A la 88e, Zaha a redonné un avantage de deux buts aux siens, et mis fin à tout suspense dans cette partie.

Alors qu’il nourrissait beaucoup d’ambition pour cette saison, MU se prend donc les pieds dans le tapis dès sa première sortie. Ce n’est peut-être qu’un simple accident, mais pour le moral il y avait assurément de meilleures façons de démarrer l’exercice. Ce faux-pas met aussi en avant les manquements qu’il y a au sein de cette formation et la nécessité de se renforcer dans certains compartiments.