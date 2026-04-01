Donnarumma rompt le silence après la catastrophe de son absence à la Coupe du monde

Gianluigi Donnarumma, gardien de but de l'équipe d'Italie, a rompu son silence quelques heures après l'annonce de l'absence des « Azzurri » à la Coupe du monde 2026.

L'équipe d'Italie a une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la Coupe du monde, après s'être inclinée aux tirs au but (4-1) sur le terrain de la Bosnie-Herzégovine, suite à un match nul (1-1) disputé mardi soir, lors de la finale du barrage de qualification pour la Coupe du monde 2026.

L'Italie échoue ainsi à se qualifier pour les trois dernières éditions de la Coupe du monde, après celles de 2018 et 2022. Les Azzurri devront donc attendre quatre années supplémentaires pour revenir sur la scène mondiale, tandis que la Bosnie-Herzégovine s'est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire.

Donnarumma n'a pas pu s'exprimer hier soir, car la Fédération italienne a interdit aux joueurs de s'exprimer dans la zone mixte et lors des conférences de presse.

Mais le gardien de Manchester City a rompu son silence sur les réseaux sociaux mercredi soir.

Le capitaine de l'équipe d'Italie, qui n'a encore jamais participé à la Coupe du monde, n'a pas pu cacher sa tristesse : « Hier soir, après le match, j'ai pleuré... J'ai pleuré de déception de ne pas avoir pu mener l'Italie à la place qu'elle mérite. »

Il a poursuivi : « J’ai pleuré à cause de la profonde tristesse que je ressens, tout comme tous les joueurs de l’équipe nationale, que je suis fier de diriger, et que je sais que vous, supporters de notre équipe nationale, ressentez également en ce moment. »

Donnarumma a conclu : « Les mots ne servent à rien maintenant, c’est vrai. Mais un sentiment très fort m’envahit, et je veux le partager avec vous. Après cette grande déception, nous devons trouver le courage de tourner la page. Et pour y parvenir, nous avons besoin de beaucoup de force, de passion et de foi… Une foi inébranlable est le moteur qui nous fait avancer, car la vie sait récompenser ceux qui donnent tout ce qu’ils ont sans hésiter. »

Et il a conclu : « C'est donc ici que nous devons recommencer. Ensemble. Une fois de plus. Pour redonner à l'Italie la place qui lui revient. À présent, il ne reste plus qu'à accepter la situation et à se relever. Une fois de plus. »

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