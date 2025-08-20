Donnarumma à Manchester City, la vérité éclate

Selon Football Italia, City n'a aucune intention de débourser les 50 millions d'euros (43,2 millions de livres sterling/58,3 millions de dollars) initialement proposés par le PSG pour le recrutement de Donnarumma. Pep Guardiola serait intéressé par le gardien italien, qui a joué un rôle clé dans le triomphe des Parisiens en Ligue des champions la saison dernière, même si son équipe a déjà recruté James Trafford de Burnley.

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Si City n'est pas prêt à dépenser autant pour un joueur dont le contrat expire dans moins d'un an, il pourrait être convaincu d'augmenter son offre s'il parvient à obtenir le prix du gardien de but historique Ederson, qui n'était pas convoqué lors de la victoire 4-0 contre les Wolves samedi. Cependant, les Citizens peinent à obtenir une offre satisfaisante de Galatasaray, prétendant potentiel.

Manchester United, rival local de City, était auparavant pressenti pour recruter Donnarumma. Cependant, il est rapidement apparu que les Red Devils ne cherchaient pas de nouveau gardien pour les dernières semaines de la saison, malgré les doutes majeurs qui planent sur les capacités d'André Onana et d'Altay Bayindir.

Après avoir été brutalement remplacé par Lucas Chevalier au PSG, Donnarumma reste déterminé à quitter le Parc des Princes cet été. À quelques semaines du mercato estival, reste à savoir quel club lui offrira une porte de sortie.