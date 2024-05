Dispute Sancho - Ten Hag, la vérité éclate

Jadon Sancho avait ses propres « raisons » de refuser de présenter des excuses à Erik Ten Hag, déclare l'entraîneur de United, Benni McCarthy.

Les relations entre l'international anglais et le manager de United, Erik ten Hag, se sont détériorées après que le Néerlandais a publiquement critiqué les efforts de Sancho à l'entraînement. Sancho est alors exclu de l'équipe première et relégué à l'entraînement avec les joueurs de l'académie, une décision que beaucoup considèrent comme une mesure disciplinaire sévère. Sancho a déclaré en public qu'il servait de « bouc émissaire » car il estimait que le manager continuait à faire passer des joueurs moins performants devant lui. Ces commentaires n'ont pas été bien accueillis par Ten Hag et il a finalement été prêté lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Jadon Sancho a fait son retour au Borussia Dortmund, le club où il s'était épanoui par le passé. Le retour de l'ailier de 24 ans en Allemagne s'est fait sous la forme d'un prêt, ce qui lui a permis d'échapper à l'environnement hostile d'Old Trafford. De retour dans un environnement familier, Sancho a commencé à retrouver la forme qui avait fait de lui l'un des jeunes joueurs les plus convoités d'Europe.