Direction West Ham pour Khedira ?

A 33 ans, et après cinq ans passés à la , Sami Khedira pourrait prendre la direction de l’ . Selon Sport Mediaset, son nom circule en ce moment du côté de .

Les responsables londoniens attendent le mois de janvier pour faire une approche pour le champion du monde 2014. Sur ce dossier, ils pourraient se heurter à la concurrence des voisins de . José Mourinho envisagerait de s’attacher les services de son ancien protégé au .

La semaine dernière, Khedira s’est exprimé à propos de son futur et fait part de son envie de découvrir la , un championnat dont il est fan depuis son plus jeune âge. S'il signe pour l'équipe londonienne, il y retrouvera un autre ancien bianconero, en l'occurrence Angelo Ogbonna.

Khedira a un contrat qui expire en juin prochain, mais la Juventus ne devrait pas s’opposer à son départ. L’Allemand n’entre absolument pas dans les plans d’Andrea Pirlo. Preuve en est son nombre d’apparitions cette saison : zéro.

