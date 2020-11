Paratici rassure les fans de la Juventus pour Ronaldo

Le directeur de la , Fabio Paratici, a confirmé que l'avenir de Cristiano Ronaldo demeurait à Turin malgré les rumeurs récentes liant le quintuple Ballon d'Or à son ancien club du .

Ronaldo, 35 ans, a quitté Madrid à l'été 2018 après neuf saisons riches en trophées et accomplissements chez les Merengue. Il a choisi de relever un nouveau défi en ralliant la . Avec la Vieille Dame, l'attaquant a continué à briller et à remporter des trophées, marquant par ailleurs 71 buts en 94 matchs toutes compétitions confondues.

L'incapacité de la Juve à répéter son succès national en Europe malgré la présence de son génie a provoqué des tourments Turin. Ni Massimiliano Allegri ni son successeur Maurizio Sarri n'ont été en mesure de briser la série de 25 ans sans succès dans la compétition phare du continent.

Les médias italiens suggèrent que Ronaldo, également frustré par la volonté de la Juve pour réduire les salaires des joueurs pour compenser les pertes financières causées par la pandémie de coronavirus, a fait des efforts pour harmoniser les relations avec le président madrilène Florentino Perez, laissant ainsi la porte ouverte à un éventuel retour dans la capitale espagnole dans le futur. Le est également mentionné comme une destination potentielle pour l'attaquant lusitanien.

