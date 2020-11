Khedira sogna la Premier League: "Giocarci sarebbe un onore"

Dopo anni da protagonista, Sami Khedira vive una stagione complicata con la maglia della , ai margini della rosa bianconera ed escluso dalla lista per la .

Ai microfoni di 'Sky', il centrocampista tedesco ha parlato del suo futuro e della voglia di unirsi a un club di Premier League, una delle mancanze della sua carriera.

“Quando ero bambino, sognavo di giocare in Premier League. Sono molto felice della carriera che ho fatto, ma mi manca una cosa perché ho un sogno che non ho ancora realizzato, ovvero giocare in Premier. Guardo tanto calcio inglese anche oggi, mi è sempre piaciuto giocare in anche in Champions League. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio mi han sempre impressionato. Giocare in Premier sarebbe un onore”.