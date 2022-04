Suivez le tirage au sort de la Coupe du Monde en DIRECT !

Le sélectionneur des Bleus et son président sont arrivés sur place pour suivre le tirage. Ils sont accompagnés de Raphaël Raymond, le chef de presse.

On a aussi aperçu Youri Djorkaeff sur le tapis rouge.

A noter que le patron de la FFF a lâché un mot concernant le lieu de résidence des tricolores : « On a trouvé un camp de base qui correspond aux souhaits de Didier et de son équipe. Il y a beaucoup d’espace, de verdure et correspond à notre budget. »