Dijon-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG se déplace à Dijon samedi dans le cadre de la 27e journée de L1. Diffusion TV, streaming, compo probable... Retrouvez les infos d'avant-match.

Le PSG ne doit plus perdre de points en route. Troisième, à quatre longueurs du leader lillois, le champion de France en titre a déjà concédé six défaites en championnat cette saison. Une première sous QSI. Samedi, à 17 heures, c'est sur le terrain de la lanterne rouge dijonnaise que Paris va tenter de remetttre les gaz.

Dijon n'a plus gagné depuis le 23 décembre, à Nîmes (3-1), et sort de trois matches nuls puis sept défaites toutes compétitions confondues. Une dynamique très négative qui place Paris en position de grand favori avant cette rencontre malgré une dernière défaite 2-0 à domicile contre Monaco pour l'escouade de Mauricio Pochettino.

Il faudra rester sérieux pour ne pas vivre une nouvelle déconvenue. Neymar et Angel Di Maria seront encore absents, comme Leandro Paredes, suspendu pour ce déplacement. Mauro Icardi, Alessandro Florenzi et Marco Verratti ont aussi rejoint l'infirmerie. En revanche, Pablo Sarabia et Colin Dagba sont aptes à reprendre.

Match Dijon-PSG Date Samedi 27 février 2021 Coup d'envoi 17h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match Dijon-PSG est diffusé par la chaîne Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Le groupe du PSG et la compo probable

Position Les joueurs convoqués Gardiens Alexandre Letellier, Keylor Navas, Sergio Rico Défenseurs Mitchel Bakker, Colin Dagba, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Timothée Pembélé Milieux Danilo Pereira, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Edouard Michut, Rafinha Alcantara, Pablo Sarabia, Xavi Simons Attaquants Moise Kean, Kylian Mbappé

La compo probable : Navas - Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Herrera - Sarabia (ou Draxler), Rafinha, Mbappé - Kean

Les principaux absents

Neymar (adducteur), Di Maria (reprise), Bernat (genou), Paredes (suspendu), Icardi (gastro-entérite), Florenzi (adducteur), Verratti (pied)