Diego Simeone intraitable sur la vie sexuelle de ses joueurs !

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a participé jeudi à une émission de radio nocturne en Espagne

Simeone a abordé un certain nombre de sujets, dont l'avenir de Joao Felix, tout en précisant que l'Atletico Madrid devait être là pour remporter le titre quand les deux grands échoueront, mais que ce ne devait pas être son objectif.

Il a également été interrogé sur sa vie sexuelle. On lui a fait remarquer que l'Espagnol moyen a 56 rapports sexuels par an, et on lui a demandé s'il était plus argentin ou plus espagnol dans ce domaine.

"Combien avez-vous dit ? 56... 56 par an... Ça fait combien par mois ? Quatre par mois ? Pas quatre par mois..."

"Avec quatre fois par mois, tu ne joues pas dans mon équipe", a plaisanté Simeone, provoquant l'hilarité générale. Lorsqu'on lui a demandé de préciser, Simeone a évité de donner des détails.

"15 fois par mois ? Je ne vais pas le dire... mais nous avons une bonne moyenne", a-t-il déclaré au Partidazo Cope (via Marca).

Simeone est remarié avec Carla Pereyra, un mannequin argentin de 14 ans sa cadette. Il semble qu'il soit heureux.

L'influence rioplatense est forte à l'Atlético de Madrid, avec des joueurs comme Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Angel Correa, Jose Maria Gimenez et Simeone lui-même, tous originaires de la même région du monde.