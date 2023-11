Didier Deschamps et Luis Enrique, la grosse bagarre

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a répondu aux critiques de Luis Enrique à l'encontre de Kylian Mbappé

Mbappé a inscrit un triplé, dont son 300e but en carrière, et la France a battu Gibraltar 14-0 samedi, la plus grande marge de victoire dans l'histoire des éliminatoires du Championnat d'Europe. Le match s'est déroulé quelques jours après que le manager du club de Mbappe, Enrique, a critiqué la contribution globale de l'attaquant du Paris Saint-Germain à son équipe. On peut dire que le sélectionneur français Deschamps n'était pas d'accord.

L'attaquant a connu un excellent début de saison, comme on pouvait s'y attendre, inscrivant 15 buts en 15 matches toutes compétitions confondues. Cependant, bien que le PSG soit en tête de la Ligue 1, les champions de France n'ont pas toujours convaincu au cours des premiers mois du mandat d'Enrique. L'entraîneur espagnol attend davantage de ses stars, en particulier de Mbappé.

L'article continue ci-dessous

Interrogé par RMC sur la performance de Mbappé après la victoire historique, Deschamps a ri en référence aux commentaires d'Enrique et a déclaré : "J'attends plus de lui. Dans son rôle de capitaine, il est parfait. C'est un joueur extraordinaire. Tout. Il peut apporter de la sérénité au groupe, pas seulement sur le terrain."

Après le triplé de Mbappé lors de la victoire 3-0 du PSG contre Reims le week-end dernier, Enrique a déclaré : "Je ne suis pas très content de Kylian [Mbappé] aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les dirigeants sont si étranges. En ce qui concerne les buts, je n'ai rien à dire, mais je pense qu'il peut aider l'équipe d'une manière différente. Je le lui ai dit en premier (avant vous) parce que ce n'est pas une conversation privée.