Di Meco, les larmes en direct après l’élimination de l’OM

Éric Di Méco, ex défenseur de l’OM, a été grandement raillé après l’échec de l’équipe olympienne contre Tottenham (2-1).

Il ne fait jamais bon de commenter un match de son équipe de cœur. Avec Eric Di Méco, on a pu le constater ce mardi. Le défenseur champion d’Europe 1993 s’est totalement laissé aller à l’occasion du match de Marseille contre Tottenham (1-2).

Un coup de poignard pour l’OM et Di Meco

L’ex-défenseur a été complètement abattu vers la fin après le deuxième but des Spurs. Il y avait même des sanglots dans sa voix lorsqu’il a commenté cette réalisation, synonyme d’élimination de toute compétition européenne pour les vice-champions de France.

« Sans déconner », a-t-il aussi lâché en voyant Pierre-Emile Hojbjerg battre Pau Lopez sur cette ultime action du match. Le bouquet final d’une partition pour le moins controversée de la part de l'ex latéral à la queue de cheval. Sur la toile, beaucoup ont regretté son parti pris, mais aussi et surtout ses « pleurnicheries ».

Di Meco raillé sur la toile

Di Méco a en effet pris pour son grade de la part des twittos. « Ses commentaires sont pitoyables », « comment peut-il continuer à être à l’antenne », « un capriseum pour Di Méco s’il vous plait », « Di Méco commentait le match avec son ticket OM gagnant », pouvait-on notamment lire pêle-mêle parmi les commentaires.

L'une de ses punchlines a par ailleurs été largement reprise. Celle qu'il a lâché au moment de l'entrée en jeu de Luis Suarez en fin de match : "Tu ne peux pas jouer sans Alexis en pointe parce que sinon tu fais rentrer Luis Suarez qui a des pieds crochus comme la sorcière d'hier soir d'Halloween..."

L’ex-international français a commenté avec son cœur et cela lui a joué des tours. Au terme de cette soirée, il doit certainement être aussi abattu que les joueurs olympiens. La déception est d’autant plus grande qu’il avait déjà une élimination prématurée en C1 à l’automne 2020. Décidément, il n’est pas prêt de revivre les mêmes émotions que celles vécues en tant que joueur avec l’OM. Et le pire est peut-être même à venir. « Ca peut être compliqué car il y aura des incidences sur les matches d’après », reconnaissait-il en lâchant son mot de la fin à l’antenne de RMC Sport. .