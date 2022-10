Eric Di Meco, du terrain à la politique: la Ligue des Champions gagnée, les scandales et le rat mangé pour un pari perdu

Il a gagné une C1 contre Milan, il a été montré du doigt pour des délits sportifs, il a mangé un rat en plein direct et maintenant il est politicien.

A Marseille, si tu nommes Eric Di Meco, tu verras probablement de l'émotion dans les yeux de ton interlocuteur. Parce que les années de son Olympique de Marseille sont inoubliables en France mais aussi en Europe.



Une carrière de joueur entachée par un scandale







Di Meco a gagné 5 titres français de 1988 à 1992, mais théoriquement il y en avait six. Avec une incroyable Ligue des Champions gagnée en 1993 contre l’AC Milan avant qu’un scandale de dimensions cosmiques frappe lui, l’OM et le football français.

C’était le 28 mai 1993, on est à Munich, c’est la première finale historique de la Ligue des Champions qui avait pris la place de l’ancienne Coupe des Champions. Avec Di Meco, l’Olympique de Marseille peut compter sur des champions comme Fabien Barthez, Abedi Pelé, Didier Deschamps, Marcel Desailly. De l’autre côté, l’AC Milan de Fabio Capello avec Paolo Maldini, Franco Baresi, Frank Rijkaard, Marco Van Basten. Cette même équipe gagnera facilement l’année suivante contre le FC Barcelone la même finale (4-0, ndr).

Mais dans cette finale les choses se déroulent différemment: entre le Milan et l’OM il y a déjà des tensions après le match du Vélodrome en 1991, quand un blackout dans le stade avait amené les joueurs rossoneri à abandonner le match en subissant une lourde suspension d’un an des compétitions européennes. Le but avec la tête de Boli permet à l’OM de gagner une finale inattendue. Inattendue comme l’affaire VA-OM qui éclatera peu de temps après.





Dans cette affaire, les joueurs de l’OM avaient corrompu ceux de Valenciennes à quelque jours de la finale contre le Milan. Le jugement fut très dur: OM relégué en deuxième division, exclu de la Ligue des Champions l'année suivante et de la Coupe Intercontinentale qui joueront les italiens à leur place.

Un scandale qui a frappé Di Meco, accusé aussi après des années dans la biographie de son ancien coéquipier marseillais Jean-Jacques Eydelie, qui raconte comment Di Meco et toute l’équipe avaient pris des substances dopantes avant cette historique finale contre le Milan. L'enquête UEFA ne portera à rien même si les ombres derrière ce succès ne cesseront d’exister.





Après la relégation de l’OM, Di Meco quittera le club avec lequel il a joué quasi 300 matchs en gagnant théoriquement 8 titres, pour terminer sa carrière à l’AS Monaco où il gagnera un autre titre avec les nouvelles pépites du football français Henry et Trézeguet.





Di Méco n'a pas peur du ridicule





Même après sa carrière de footballeur, Di Meco a continué à être connu pour ses déclarations comme consultant radio: lors de la signature de César Azpilicueta à l’OM, le jeune défenseur avait été présenté par le club phocéen comme le futur latéral droit de l’équipe nationale espagnole. Di Meco avait donc répondu qu’il mangerait un rat dans le cas où Azpilicueta serait convoqué par la Roja.





Le 6 février 2013, dans un match amical Espagne-Uruguay gagné par les espagnols 3-1 au Qatar, Azpilicueta fait ses débuts en équipe nationale comme titulaire. Di Meco a tenu sa promesse, en goûtant un rat en direct sur RMC dans une scène devenue virale partout.

En dépit de son franc-parler, Di Meco a réussi aussi dans sa carrière politique: il est aujourd’hui membre du conseil municipal de Marseille. Une institution pour la ville dans tous les sens.