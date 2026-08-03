Comme l’ont annoncé les Schwarzgelben lundi, l’international grec de 18 ans a signé à Dortmund un contrat jusqu’au 30 juin 2031. Karetsas avait déjà passé sa visite médicale mercredi.

« Avec sa créativité et son intelligence de jeu, Kos va enrichir notre équipe. Il est très fort techniquement et possède la capacité de trouver des solutions rapides dans les petits espaces, en particulier dans le dernier tiers », a déclaré le directeur sportif Ole Book.

Karetas lui-même s’est également montré enthousiaste à propos de la prochaine étape de sa carrière : « Borussia Dortmund est un club particulier et je suis incroyablement fier de pouvoir désormais porter le maillot noir et jaune. J’ai vraiment hâte de découvrir mes coéquipiers et de bientôt jouer dans ce stade impressionnant devant nos supporters. Je veux apporter ma contribution pour que nous réussissions ensemble. »

Transferts du BVB : seul Dembélé a coûté plus cher que Karetsas

Selon des informations de presse, le Borussia va verser au quadruple champion de Belgique une indemnité de transfert fixe de 30 millions d’euros, ainsi que des bonus pouvant atteindre deux millions d’euros pour Karetsas. D’après les Ruhr Nachrichten, Genk a en outre obtenu dans les négociations un pourcentage de 10 % sur une future revente.

En volume total (environ 32 millions d’euros), le milieu offensif serait ainsi légèrement moins cher que le transfert record de Dortmund jusqu’ici, Ousmane Dembélé, qui avait rejoint les Westphaliens à l’été 2016 en provenance du Stade Rennais pour 35 millions d’euros.

Pour Genk, l’opération constitue en revanche une vente record. Karetsas succède à Tolu Arokodare, qui avait été vendu l’an dernier à Wolverhampton Wanderers pour 26 millions d’euros.

Le BVB serait déjà d’accord avec le Grec depuis plusieurs semaines, mais les exigences tenaces du club de première division belge en matière d’indemnité de transfert ont longtemps bloqué les discussions jusqu’au bout.

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Konstantinos Karetsas doit devenir le successeur de Julian Brandt au BVB

Chez les Schwarzgelben, Karetsas est prévu comme le successeur de Julian Brandt, dont le contrat avec le BVB avait expiré après la fin de la saison écoulée. Outre Dortmund, de nombreux autres clubs s’étaient également intéressés au teenager, dont, selon les rumeurs, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain. Cependant, le technicien surdoué ne voulait rejoindre que Dortmund.

Karetsas est né à Genk et a commencé dès l’âge de six ans dans les équipes de jeunes du club de première division belge KRC. Au cours de sa formation, il a passé entre-temps deux ans et demi au RSC Anderlecht, avant de revenir à Genk au début de l’année 2023.

Il y a fait ses débuts en première division dès l’âge de 16 ans, et la saison dernière, il était déjà un élément absolument majeur de ce club traditionnel du centre de la Belgique. Lors de l’exercice écoulé, Karetsas a signé trois buts et pas moins de 18 passes décisives.

Après Joane Gadou, Kaua Prates et Justin Lerma, recrutés pour un total d’environ 30 millions d’euros, Karetsas est déjà la quatrième recrue du BVB cet été. Mais les activités de transfert du Borussia ne semblent pas encore terminées : Said El Mala, du 1. FC Cologne, devrait lui aussi encore arriver.