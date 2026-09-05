Ce n'était pas le début de « l'ère Arbeloa » dont rêvaient les supporters de Fulham. Après la victoire en Coupe de la Ligue face à Wimbledon, une équipe de troisième division, la formation a subi sa troisième défaite en trois matches de Premier League, après s'être inclinée aujourd'hui, samedi, sur son terrain face à Crystal Palace (3-2).

Malgré le résultat, Fulham n'a pas livré un mauvais match, se montrant même la meilleure équipe pendant de longues périodes, mais a manqué d'efficacité devant le but et a également souffert défensivement face à Palace, qui a inscrit ses trois buts sur seulement 5 tirs cadrés, selon le journal « Marca » espagnol.

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César Palacios a été l'un des éléments les plus en vue de Fulham, après avoir délivré la passe décisive du deuxième but en profitant d'un bon mouvement de Joshua King, qui avait donné l'avantage aux locaux.

Mais Tyrick Mitchell a anéanti les espoirs de Fulham de récolter le moindre point, après avoir inscrit le but de l'égalisation (2-2) en profitant d'une confusion dans la défense des locaux, avant que le même joueur ne renverse la situation du match, que Ben Chilwell a scellé d'un troisième but à la 77e minute, profitant de nouveau de la confusion de la défense de Fulham.

Avec cette défaite, le début d'Arbeloa avec Fulham en Premier League s'annonce extrêmement difficile, après que le club londonien a récolté zéro point lors de ses trois premiers matches et est entré dans la zone de relégation.

La tâche se compliquera davantage avec les prochaines rencontres, puisque Fulham attend deux tests de haut niveau en Premier League, face à Liverpool sur la pelouse d'« Anfield », puis Manchester United à Craven Cottage (le fief de Fulham).

Et si Fulham échoue à obtenir un résultat positif face à Liverpool et Manchester United, l'avenir de l'ancien entraîneur du Real Madrid sera en jeu en ce début de nouvelle saison.

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