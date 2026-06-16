Deux arbitres arabes intègrent l’équipe arbitrale du match Maroc-Écosse

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé la composition de l'équipe d'arbitrage qui dirigera le match Maroc-Écosse, programmé vendredi prochain en soirée, pour le compte de la deuxième journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Le coup d’envoi sera donné à 23h00 (heure du Maroc) le 19 juin 2026, soit à 01h00 (heure d’Arabie saoudite) le lendemain.

Les Lions de l’Atlas ont entamé leur campagne par un match nul encourageant face au Brésil (1-1), après une prestation solide et alors qu’ils étaient proches de l’emporter.

De son côté, l’Écosse occupe provisoirement la tête du groupe C grâce à sa victoire 1-0 sur Haïti.

Selon le compte officiel de la FIFA sur « X », l’équipe d’arbitrage sera menée par l’Ouzbek Ilgiz Tantashov, assisté de ses compatriotes Andrei Tsapinko (premier assistant) et Timur Jaynolyn (deuxième assistant).

Le Jordanien Adham Makhadmeh assumera le rôle de quatrième arbitre, tandis que son compatriote Mohammed Al-Khalaf sera juge de touche remplaçant.











