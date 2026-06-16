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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Deux arbitres arabes intègrent l’équipe arbitrale du match Maroc-Écosse

Écosse vs Maroc
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É.-U.

Le match se jouera vendredi soir, heure du Maroc.

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé la composition de l'équipe d'arbitrage qui dirigera le match Maroc-Écosse, programmé vendredi prochain en soirée, pour le compte de la deuxième journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Le coup d’envoi sera donné à 23h00 (heure du Maroc) le 19 juin 2026, soit à 01h00 (heure d’Arabie saoudite) le lendemain.

Les Lions de l’Atlas ont entamé leur campagne par un match nul encourageant face au Brésil (1-1), après une prestation solide et alors qu’ils étaient proches de l’emporter.

De son côté, l’Écosse occupe provisoirement la tête du groupe C grâce à sa victoire 1-0 sur Haïti.

Selon le compte officiel de la FIFA sur « X », l’équipe d’arbitrage sera menée par l’Ouzbek Ilgiz Tantashov, assisté de ses compatriotes Andrei Tsapinko (premier assistant) et Timur Jaynolyn (deuxième assistant).

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Le Jordanien Adham Makhadmeh assumera le rôle de quatrième arbitre, tandis que son compatriote Mohammed Al-Khalaf sera juge de touche remplaçant.




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