Deschamps tranche la question du « poste indécis » dans la composition de l'équipe de France face au Maroc

Didier Deschamps a tranché sur l’occupant d’un poste clé de l’équipe de France, en vue du quart de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, programmé ce jeudi.

Depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps semble avoir trouvé son onze de départ sans trop de difficultés, même si le poste d’ailier gauche de l’attaque des « Bleus » est disputé entre Désiré Doué et Bradley Barcola.

Doi a bien débuté titulaire, mais Parkola lui a progressivement ravi la place au fil de la compétition.

Parkola a été aligné d’entrée lors des deux dernières sorties, tandis que Doué, entré en jeu en huitièmes de finale, s’est montré décisif, ce qui relance le débat sur le nom du titulaire à ce poste face au Maroc.

Selon la chaîne « Canal Plus », le sélectionneur devrait cette fois-ci aligner Désiré Doi au détriment de Parkola face au Maroc.