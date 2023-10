Deschamps sait pourquoi Mbappé a perdu son sens du but

Didier Deschamps a indiqué à Kylian Mbappé ce dont il a besoin pour retrouver sa forme de buteur.

Deschamps a déclaré que l'attaquant du Paris Saint Germain avait besoin de "tranquillité" pour retrouver sa forme habituelle de buteur pendant la pause internationale, après avoir traversé une "période difficile" dans le football de club.

L'article continue ci-dessous

"Sa période difficile ? Je parle régulièrement avec lui. Kylian a besoin de tranquillité", a déclaré le sélectionneur français.

"Il est là. Il fera partie de l'équipe demain, qui aura un objectif précis. Tout le monde parle beaucoup de lui, mais il peut se débrouiller tout seul.

"Il est dévoué à l'effort collectif, il n'est pas là pour tout prendre".

L'attaquant est sans but lors de ses quatre dernières apparitions avec le champion de Ligue 1, dont la défaite 4-1 contre Newcastle United en Ligue des champions, ce qui constitue sa plus longue série sans but avec le PSG depuis 2018.

Le joueur doit également faire face au décès d'un proche, après avoir quitté le camp international en début de semaine, selon L'Equipe. Il a depuis réintégré l'équipe, mais n'a pas été disponible pour les médias.

Le joueur de 24 ans aura à cœur de retrouver son meilleur niveau dans les jours à venir, alors que la France s'apprête à affronter les Pays-Bas et l'Écosse dans le cadre de la compétition internationale.