Deschamps s'agace : l'énorme coup de gueule !

Le sélectionneur de l'équipe de France a fustigé la quête de buzz permantent autour de l'équipe de France.

Entre les affaires judiciaires, les enquêtes visant la FFF, les remous extra-sportifs et certaines blessures préoccupantes, Didier Deschamps prépare cette Coupe du monde 2022 dans un climat pesant. Le sélectionneur de l'équipe de France doit faire abstraction de cet environnement pour aborder l'événement majeur de l'année. Pas une mince affaire dans le contexte actuel.

Deschamps dénonce "le buzz permanent"

Comme il l'a souvent souligné lors de ses derniers points presse, Didier Deschamps n'apprécie pas vraiment la culture de buzz qui entoure actuellement l'équipe de France. C'est le message qu'il a tenu à faire passer dans un entretien accordé au média Brut.

"On est dans le buzz permanent, les réseaux sociaux. Je n'y suis pas, je suis déconnecté de ça, a-t-il déploré. Souvent, trop souvent, de plus en plus, on s'appuie sur des infos qui ne sont pas des infos. (…) En ce qui concerne l'aspect sportif et ce qui a été dit sur l'aspect sportif, il y a des choses qui sont lunaires, qui sont inexistantes".

Pour le sélectionneur de l'équipe de France, les médias ont également un rôle dans ce processus. "J'ai eu l'occasion d'être dans les médias, et je l'ai fait pour ça à un moment - je ne suis pas resté longtemps – pour voir comment on traite l'actualité. Déjà à l'époque, maintenant ça s'est développé avec la multiplication des médias, comment certains peuvent avoir la certitude de détenir la vérité parce que le copain du copain, il paraît, on m'a dit, et c'est comme ça ? De s'attribuer une vérité qui n'est pas. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible à l'extérieur que vous ayez les éléments dont nous on dispose à l'intérieur", a conclu le technicien, remonté sur le sujet.