Alerte ! Deschamps n'a plus que ces 6 champions du monde 2018

Alors que le coup d'envoi du Mondial sera donné dans moins d'un mois, la marge de manoeuvre de Didier Deschamps n'a jamais été aussi retreinte.

Dans le grand chantier de l'équipe de France, une certitude émerge à quelques semaines du lever de rideau de cette Coupe du monde au Qatar : la liste de Didier Deschamps ne sera absolument pas comparable à celle de 2018.

Les survivants de 2018 sont peu nombreux

Magnéto : remontons 4 ans en arrière pour dresser un petit comparatif des deux effectifs. Une interrogation émerge : quels joueurs sacrés en Russie auraient l'assurance de figurer dans la liste de ce Mondial 2022 ? Hugo Lloris en fait partie. Le capitaine reste l'homme fort de ce groupe, et le forfait de Mike Maignan solidifie un peu plus son statut dans la période actuelle. Pour le reste, les défenseurs Benjamin Pavard et Presnel Kimpembe n'ont pas de soucis à se faire. Au même titre que les incontournables Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ce dernier retrouvant des sensations au meilleur moment. Enfin, le virevoltant Ousmane Dembélé peut se greffer à ce maigre liste au vu de ses états de forme actuels.

Pour compléter sa liste, Didier Deschamps pourra s'appuyer sur différentes catégories de joueurs sélectionnables.

Il y a les autres champions 2018 qui sont encore dans le paysage, mais qui n'ont pas forcément reçu des signaux positifs de la part du sélectionneur : Olivier Giroud, Steve Mandanda ou encore Nabil Fekir et Alphonse Areola, considérant que les 2 premiers, qui ont un passé important dans le groupe, semblent avoir mis toutes les chances de leur côté.

Il y a les champions du monde 2018 qui présentent des incertitudes sur le plan physique, quand il ne sont pas carrément engagés dans une course contre la montre - et ce ne sont pas des joueurs mineurs : Paul Pogba, Raphaël Varane et même Lucas Hernandez.

Et puis il y a tous les autres, revenus ou nouveaux venus, à savoir l'incontournable Karim Benzema, mais aussi Kingsley Coman, Théo Hernandez, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder, Moussa Diaby et tant d'autres...

Les lauréats de 2018 qui ne sont pas dans cette liste doivent d'ores et déjà tirer un trait sur cette aventure au Qatar, pour des raisons diverses : un forfait sur blessure (Kanté), une disparition des radars (Sidibé, Rami, Umtiti, Matuidi, Nzonzi, Thauvin et à un degré moindre Lemar et Tolisso) ou une carrière stoppée par des problèmes judiciaires (Mendy).

Là où les anciens tenants du titre ont dû faire face à la problématique de l'usure de leurs joueurs cadres (Italie 2010, et surtout Espagne 2014 puis Allemagne 2018), le cru 2022 de l'équipe de France sera sensiblement différent. Faut-il y voir un signe positif pour vaincre la malédictions des champions ? Le sélectionneur peut toujours se raccrocher à cette idée. En attendant, il a du pain sur la planche.