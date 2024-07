Deschamps, Kolo Muani et les réactions après France – Belgique

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après la victoire de l’Equipe de France contre la Belgique, lundi.

L’Equipe de France affrontait la Belgique lundi à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. Six ans après leur victoire au Mondial 2018, les Bleus ont encore éliminé les Diables Rouges grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen. Trois ans après leur élimination en 8es de finale face à la Suisse, les hommes de Didier Deschamps verront cette fois-ci, les quarts de finale de l’Euro. Ce dernier justement, a livré ses impressions après le match tout comme certains de ses joueurs dont Randal Kolo Muani.

Didier Deschamps (sélectionneur de la France sur TF1) :

« On a fait un grand match face à une belle équipe, c’était serré. Même si on a eu plus d’occasions et de possession. Tant mieux pour Kolo Muani et pour l’équipe. Soulagement ? Oui, même si on a eu des situations de frappe qu’on n’a pas toutes cadrées. On a fait beaucoup de bonnes choses. Il faut savourer. Il ne faut pas banaliser, on est en quarts. Ce sont de bonnes habitudes. La réussite a tourné en notre faveur ? Je n’ai jamais douté. Il y a la qualité pour marquer bcp de buts. »

L'article continue ci-dessous

Randal Kolo Muani (attaquant de la France sur BeIN Sports) :

« Ça fait vraiment plaisir. On avait beaucoup poussé mais sans cadrer. J’ai eu la chance de cadrer et mon ballon est dévié et ça va au fond. J’en suis très fier. Le coach m’a demandé de ramener de la fraicheur, garder le ballon et provoquer par ma vitesse. Ça nous a permis de marquer ce but-là ».

Getty

Adrien Rabiot (milieu de terrain de la France sur RMC Sport) :

« C’est une vraie délivrance avec ce but. On a fait un bon match, on a été solides. On a cette capacité à ne pas encaisser de but, à être très bons à la récupération. On sait qu'il en suffira d'une à mettre au fond. Ça a été le match parfait car avec ce but en fin de match on leur a cassé les jambes. Le schéma ? Tactiquement, ce n'était pas un 4-4-2 losange, on avait Griezmann à droite pour essayer de rentrer sur son pied gauche. On a continué à faire ce qu’on sait faire de bien, c’est à dire bien défendre. Le manque d'efficacité ? Il suffit d’un but pour gagner. 1-0, ça nous suffit. Si c’est comme ça jusqu’à la fin, ça nous va. On a été très compacts, c’est notre force. Rien n’est passé au milieu, derrière rien n’est passé dans les un contre un. On a cette force mentale de toujours être là pour les autres. Ma suspension en quart de finale ? Je suis dégoûté d’avoir pris ce jaune. Je trouve que l'arbitrage en début de match était un peu limite. Mais j’ai confiance aux gars sur le banc, je serai derrière eux. »

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur BeIN Sports) :

« Ne faites pas chier avec petit score, on est en quarts. Gros match défensivement de l’équipe. Sans une grande défense, tu ne peux pas aller loin. On n’a pas réussi à se mettre dans les meilleures positions pour trouver la frappe parfaite. Il faut continuer à travailler ça. Jouer droite ? Je l’ai appris ce match. Au service du coach et du collectif. On s’adapte. C’est important de savoir jouer partout. C’est un plaisir de jouer avec ce vestiaire. L’ai-je vécu comme un sacrifice ? Non, ça va être mal repris. Le coach m’a demandé de jouer ici, je joue ici et je me donne à fond. Il sait bien ou j’aime jouer, mais tant que je suis sur le terrain je donne tout ».