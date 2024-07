Koundé étincelant, Griezmann encore transparent... Les notes de France - Belgique (1-0)

La France est sortie victorieuse de son opposition face à la Belgique. Certains Bleus ont séduit, mais d’autres sont passés à côté de leur sujet.

La France poursuit son parcours à l’Euro 2024. En 8es de finale du tournoi, les Tricolores ont dominé la Belgique au bout d’un match plutôt laborieux (1-0). Une frappe déviée du rentrant Randal Kolo Muani à quelques minutes de la fin a permis aux hommes de Didier Deschamps d’arracher la victoire.

Cette qualification est savoureuse, mais elle ne lève pas toutes les interrogations. Car, au-delà de la prestation collective inaboutie, certaines individualités n’ont pas à été à la hauteur. D’autres joueurs ont pu, en revanche, tirer leur épingle du jeu, dont certains qu’on n’attendait pas vraiment. Voici les évaluations personnelles des Français ayant pris part à ce match, faites par la rédaction.

Maignan (8) : Le gardien français a encore fourni un grand match. Ses arrêts ont été précieux, notamment en seconde période. Des sauvetages qui témoignent de son talent mais aussi de sa concentration. L’intervention qu’il effectue sur une frappe de De Bruyne a même été le tournant du match puisque les Bleus ont ouvert le score dans la foulée.

Hernandez (6) : Son tacle glissé sur un tir de Carrasco a été parmi les gestes les plus spectaculaires de la rencontre. Le Milanais s’est donc distingué défensivement, à défaut de pouvoir le faire offensivement avec des montées peu concluantes. Il confirme le fait qu’il est une valeur sûre de ce onze tricolore.

Koundé (7) : Durant le premier acte, il a été le Français le plus disponible, avec beaucoup de montées sur son flanc et des combinaisons intéressantes avec les joueurs de devant. Il n’a pas délaissé son travail défensif pour autant, restant vigilant sur les montées de Jérémy Doku notamment. Le joueur de City n’a d’ailleurs guère existé face à lui. Vers la fin, Koundé s’est un peu essoufflé et il est difficile de lui en tenir rigueur.

Upamecano (5) : Il s’est attelé à bien faire son travail derrière, sauf quand il a oublié De Bruyne dans son dos à la 83e. Rarement mis à contribution par les attaquants adverses, il a même pu sortir de sa zone pour amorcer quelques attaques. Sa bonne complémentarité avec Saliba a encore été perceptible.

Saliba (6) : Sa perte du balle au cœur de la seconde période s’est soldée sur l’occasion la meilleure occasion de but de la Belgique. Mais, à l’exception de cette erreur, il s’est montré à la hauteur. Dans la lignée de ses performances précédentes, il a bien régné en maitre dans son secteur, bien aidé par la passivité du secteur offensif adverse. Il aurait pu agrémenter sa prestation par un but s’il avait cadré sa tentative à la 75e.

Tchouaméni (5) : Plutôt décevant lors des précédents matches, le milieu du Real Madrid a cette fois-ci livrée une partie assez séduisante, si l’on excepte ses nombreuses tentatives de loin passées au-dessus. L’ancien de Bordeaux a été très juste dans ses transmissions, que ça soit dans son jeu ou court. Dans l’entrejeu, il a été le patron et son assurance a fait beaucoup de bien aux siens.

Kanté (6) : Fidèle à lui-même, il a encore été très actif, occupant de nombreux postes tout au long du match. Il a joué dans le bon rythme, avec précision, même si souvent c’était des passes simples. Il a aussi eu le souci constant d’offrir des solutions à ses coéquipiers.

Rabiot (5) : Sa première période n’a pas été exceptionnelle et son carton jaune pris rapidement l’a un peu freiné. Mais il est monté en puissance et a retrouvé de l’énergie et de l’explosivité en seconde période. Sa justesse technique a été très utile, de même que sa combativité dans les duels.

Griezmann (3) : Positionné dans un rôle de meneur en phase offensive, le Mâconnais est apparu peu inspiré. Ses soucis physiques se confirment et c’était plutôt surprenant de le voir basculer sur le côté droit en phase défensive. En somme, l’activité du numéro 7 tricolore a été assez limitée et cela commence à devenir assez inquiétant.

Mbappé (5) : Le capitaine français a beaucoup essayé, mais sans grande réussite. Il a tenté une demi-douzaine de frappes, la plupart non cadrée. Au-delà de ce déchet dans la finition, il a quand même été intéressant. Il a pesé sur la défense adverse, avec des prises d’initiative et des accélérations balle au pied.

Thuram (4) : Positionné à côté de Mbappé en attaque et dans un rôle qu’il connait bien, l’Intériste n’a pas été performant pour autant. S’il a été généreux dans l’effort, il a raté beaucoup de gestes faciles et n’a pas su bien se positionner sur les phases offensives. La seule fois où on l’a trouvé dans la surface, sa reprise de la tête est passée légèrement à côté. Remplacé par Kolo Muani (pas noté), auteur du seul but de la partie avec un tir pivot légèrement contré. Le Parisien a donné raison à Deschamps de l’avoir préféré à Dembélé ou Barcola.