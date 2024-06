Deschamps, Kanté et les réactions après Autriche – France

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés lundi après la victoire de la France contre l’Autriche.

L’Equipe de France faisait son entrée en lice à l’Euro 2024 lundi, face à l’Autriche. Des débuts laborieux pour les Bleus qui s’en sortent avec une victoire étriquée et des inquiétudes contre les Autrichiens (0-1). Au terme de la rencontre, le sélectionneur français, Didier Deschamps, a livré ses impressions tout comme N’Golo Kanté ou encore Jules Koundé.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) :

« Soulagement non ? Mais content de ce qu’ont fait les joueurs. Même si on a eu des occasions de faire le break, mais les matchs sont difficiles. Les Autrichiens ont eu du répondant. On n’a pas tout bien fait, mais collectivement y a cette solidité et cette générosité. On aurait peut-être pu être plus précis offensivement. Mais c’est bien de commencer par une victoire. C’est une bonne habitude qu’on a gardée. Les joueurs savent qu’il y a besoin aussi de solidité et d’efforts quand on n’a pas le ballon et tout le monde le fait. On ne va pas fanfaronner mais c’est une bonne entame pour nous. Mbappé ? Son nez n’est pas bien du tout. On va voir. C’est le point noir de la soirée, même si ce n’est qu’un nez. C’est très embêtant pour nous ».

Jules Koundé (défenseur de l’équipe de France sur TF1) :

« L’essentiel est fait. On remporte ce match difficile, avec beaucoup d’intensité. On a été solides. On a eu plusieurs possibilités de faire 2-0 mais on a su être solidaires. Le manque d’efficacité ? C’est des détails. Un ballon trop lent ou trop court, des mauvais choix. Ce n’est pas grand-chose. Le plus important c’est qu’on s’est procuré des occasions. Mbappé ? je n’ai pas de nouvelles. Antoine ? Je crois que ça a l’air d’aller. Kanté ? Il n’en finit plus d’impressionner. Rien n’a changé ».

N’Golo Kanté (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) :

« Ça commence bien. C‘est ce qu’on voulait. On n’a pas été parfaits, mais on a le résultat qu’on voulait. C’est une bonne entame. De bonnes bases pour la suite. Il faudra continuer et être plus efficaces. C’est un bon début. Ça fait plaisir d’être de retour, du bien de retrouver le maillot bleu. Ce que ça fait d’entendre le public chanter mon nom ? Ça donne de la force ».

Dayot Upamecano (défenseur de l’équipe de France sur TF1) :

« Ça a été un match difficile. On a bien défendu. Je suis content en tant que défenseur. On s’attendait à ça face à une équipe qui presse. Ça n’a pas été facile pour nous. Le binôme avec Saliba ? On s’est parlé avant le match. On devait communiquer sur le terrain. On a fait un bon match et je suis content. Mbappé ? J’espère qu’il va bien car c’est un joueur très important. Maintenant, il faudra bien se reposer car c’est court. »