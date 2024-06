Rabiot étincelant, Mbappé inconstant... Les notes des Bleus après France - Autriche (1-0)

La France a dominé ce lundi l’Autriche sur le plus petit des écarts. Les individualités tricolores ont connu des soirées contrastées.

L’équipe de France n’a pas manqué ses débuts à l’Euro 2024. Opposée à l’Autriche du côté de Dusselforf, elle s’est imposée sur le score de 1-0. Une petite victoire mais qui est bonne à prendre à l’entame d’un tournoi.

Aucun Français n’a trouvé le chemin des filets dans cette partie puisque le seul but a été marqué par un Autrichen contre son camp. Les Bleus se sont surtout distingués par un bon travail défensif. Devant, il y a eu des approximations mais dans l’envie et l’engagement tout le monde a répondu présent. Voici les notes de ceux qui ont participé à la rencontre côté tricolore.

Maignan (6) : Il a passé une soirée relativement tranquille. Le portier milanais n’a eu qu’une seule intervention à faire et il l’a réussie. C’était à la fin du premier acte avec un face à face gagné contre Baumgartner. C’était son premier match dans un tournoi majeur et il en gardera assurément un bon souvenir.

Upamecano (7) : Le défenseur du Bayern a signé une prestation très solide. Dans la lignée de ce qu’il avait montré lors du dernier Mondial, il s’est fait respecter dans son secteur. Il s’est fait remarquer par ses interventions efficaces, son assurance dans les airs et aussi ses sorties de balle très propre. Un travail bien fait.

Saliba (7) : Il était très attendu pour son premier grand examen avec les Bleus et il ne l’a pas manqué. Il est vrai qu’il n’a pas été trop testé par les attaquants autrichiens, mais il a eu le mérite de se montrer intraitable dans tout ce qu’il a accompli. L’ancien marseillais a levé les derniers doutes qu’il y avait avec son sujet avec un match très abouti.

Koundé (6) : Il n’a pas toujours été très convaincant dans ce rôle latéral droit, mais sur ce match il a été assez convaincant. Le Barcelonais a essayé de jouer simple. Quand il n’a pas trouvé des solutions de passe, il a allongé devant, mais avec le bon dosage et dans la course des attaquants. Défensivement, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher.

Hernandez (8) : Il a donné le ton en début de partie avec beaucoup de courses sur son flanc gauche. Le sociétaire de l’AC Milan a fait apprécier sa vitesse et sa qualité de dédoublements. Son apport a un peu baissé au fil des minutes mais cela peut se comprendre au vu de la débauche d’énergie qu’il a affichée. Remplaçant son frère Lucas, il a prouvé qu’il est définitivement une valeur sûre des Bleus.

Rabiot (8) : Un match plein du Duc. De retour d’une légère blessure, l’ancien Parisien n’a guère manqué de rythme. Dans l’entrejeu, il a régné en maitre, avec ses transmissions souvent bien senties et millimétrées. Tout en œuvrant comme première rampe de lancement, il a fait obstacle aux attaques des Autrichiens. En somme, ce fut une copie quasi parfaite de sa part. Remplacé à vingt minutes de la fin par Camavinga (non noté).

Kanté (8) : On se demandait s’il allait répondre aux exigences du plus haut niveau après son année en Arabie Saoudite. Le constat c’est qu’il a parfaitement rassuré. Ce n’était pas le NG des grands jours, mais son rendement a été assez satisfaisant. Face à la rugosité autrichienne, il a été impeccable en jouant en première intention et régulièrement vers l’avant. Et en fin de match, il signe un retour plus que précieux sur un contre autrichien qui pouvait être dangereux. Il a démontré qu’il était une alternative plus que fiable à Aurélien Tchouaméni.

Griezmann (5) : Sa première période a été compliquée et pas seulement parce que les Autrichiens lui ont réservé un traitement spécial. Son influence sur le jeu n’a pas été aussi importante que d’habitude bien qu’il ait joué dans un poste de relayeur qu’il affectionne. « Griezou » a eu un déchet qu’on ne lui connaissait pas. Cela dit, il a eu le mérite de ne pas se décourager et aussi de ne pas céder à la provocation.

Dembélé (5) : Il a peut-être été le Français le moins séduisant de la rencontre, mais il n’a pas fait un mauvais match pour autant. Le Parisien a essayé constamment de faire la différence sur son côté. Ca a souvent été voué à l’échec, mais il a aspiré des adversaires et libéré des espaces au profit de ses coéquipiers. Il est capable de faire mieux, mais il a tout pour monter en puissance au fil de la compétition. Kolo Muani l’a relevé à vingt minutes du terme sans se montrer menaçant.

Mbappé (6) : Il avait promis de se montrer à la hauteur pour l’entame de la compétition. En se montrant décisif sur l’unique but de la partie, il a en partie rempli sa mission. Néanmoins, sa prestation globale n’a pas été très reluisante. Le capitaine français a beaucoup de décroché pour venir chercher le ballon, mais ses différences balle au pied ont été assez rares. En début du deuxième acte, il rate une énorme occasion de break avec un tir complètement raté. Le point positif, c’est qu’il a fait beaucoup d’efforts sur le plan défensif. Il est sorti juste avant la fin après s’être fait casser le nez dans un duel aérien avec Danso.

Thuram (4) : Il est resté sur le terrain 90 minutes, mais sans parvenir à faire mal aux Autrichiens. Pourtant, ce n’est pas les occasions qui lui ont manqué. L’Intériste a eu deux, trois opportunités franches qu’il a assez mal négociées. Ses frappes ont manqué de puissance ont manqué de puissance pour tromper le dernier rempart adverse. Au niveau de la générosité et de la combativité, il n’y a en revanche rien à lui reprocher.