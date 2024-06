Kanté époustouflant, Dembelé irrégulier... Les notes de Pays-Bas - France (0-0)

La France a dû partager les points avec les Pays-Bas. Voici les notes des joueurs tricolores ayant pris part à ce match.

Après sa victoire contre l’Autriche (1-0), l’équipe de France a signé un résultat moins reluisant face aux Pays-Bas. A Leipzig, les Bleus ont dû se contenter d’un 0-0. Néanmoins, dans le contenu, ce n’était pas moins bon. S’ils ont encore manqué d’efficacité, les hommes de Deschamps ont affiché beaucoup d’entrain.

Par rapport au premier match, plusieurs joueurs ont confirmé leur bonne entame de l’Euro tandis que d’autres ont repris du poil de la bête. Il y a aussi quelques déceptions, même si globalement tout le monde a évolué à un niveau respectable. Ci-dessous, découvrez nos évaluations des joueurs français ayant pris part à cette confrontation.

Maignan (6) : Il a été moins sollicité que face à l’Autriche, mais quand il a eu à intervenir il a répondu présent. Le portier de l’AC Milan n’a encore pris aucun but dans cette compétition. Cela dit, il l’a échappé belle sur le but refusé aux Néerlandais. Même sans la gêne imposée par Dumfries, il n’est pas sûr qu’il aurait été le ballon.

Upamecano (7) : Le défenseur du Bayern a livré un match assez solide, dans la lignée du premier. Très juste dans ses interventions et souverain dans sa zone de terrain. Ses sorties balle au pied ont aussi été propres. Sa complémentarité avec William Saliba s’améliore au fil des matches.

Saliba (7) : Deschamps le préfère à Konaté et comprend pourquoi. L’ancien marseillais a définitivement pris ses marques au sein de cette défense tricolore. Désormais, il se montre aussi performant qu’il ne l’est en club. Sur ce match, il a été très rassurant, aussi convaincant dans ses interventions défensives qu’à travers ses transmissions vers l’avant. On l’a aussi vu signer un sauvetage important sur une semi-occasion hollandaise.

Koundé (6) : Il n’aime pas jouer à ce poste de latéral droit, mais depuis l’entame de l’Euro on le voit plutôt à l’aise dans ce rôle. Le sociétaire du Barcelone a coupé plusieurs ballons adverses. Dommage qu’il ne se soit pas beaucoup plus projeté vers l’avant, car le contexte s’y prêtait avec une sélection hollandaise qui a défendu très bas.

Hernandez (5) : Il a été auteur d’un match assez neutre. Il aurait été bien inspiré de se montrer un peu plus percutant sur son flanc vu le manque de danger proposé par l’adversaire. Mais, il a eu le mérite de se montrer appliqué et attentif. Rarement pris à défaut.

Tchouaméni (6) : De retour dans le onze tricolore et alors qu’il restait sur un mois et demi sans compétition, il a livré une copie assez bonne. On l’a vu jouer simple, sans trop se poser de questions. Ses passes ont été justes. Malheureux dans ses prises d’initiative devant le but, avec notamment une tête passée juste au-dessus du cadre.

Kanté (8) : Etincelant contre l’Autriche, il l’a encore été plus lors de cette rencontre. C’est simple ; il était partout, prenant le jeu à son compte. Il ne s’est pas contenté de rester en position de récupérateur, mais a souvent dépassé sa fonction pour tenter de créer le déséquilibre. On l’a même vu tenter quelques frappes vers le but. Sa débauche d’énergie est incroyable. On a retrouvé le NG de 2018 et aujourd’hui il est impensable de le voir ressortir du onze.

Rabiot (7) : Il n’a pas évolué dans son rôle de prédilection. Cela ne l’a pas empêché de signer une prestation très séduisante. S’il a commencé sur la pointe des pieds, avec quelques centres ratés, il est monté en puissance. Sur les phases offensives, on est souvent passé par lui. Il n’a pas occulté son travail défensif pour autant, avec beaucoup de récupérations de balle et des jaillissements bien sentis dans les pieds des défenseurs adverses. Le seul reproche qu’on peut lui faire c’est son manque d’altruisme sur certaines incursions dans la surface adverse.

Dembélé (4) : Ce n’était pas la meilleure version de Dembélé. Sur ce début du championnat d’Europe, le Parisien ne se montre pas très impactant sur son côté droit. Il a du mal à prendre à défaut ses vis-à-vis et les rares fois où il parvient à se libérer du marquage, il n’est pas parvenu à faire le geste juste en phase de finition. Il aurait pu sauver son match avec une occasion de but au cœur du second acte mais a manqué de justesse. Il a cédé sa place à Kingsley Coman (pas noté), très discret durant le peu de temps qu’il a passé sur le terrain.

Griezmann (5) : Positionné dans un rôle de milieu offensif puis comme avant-centre, le Mâconnais s’est montré disponible et a touché un nombre important de ballons. Cela étant, il n’a pas toujours su en faire bon usage. Il a surtout manqué deux occasions franches en ne réalisant pas le geste juste face au gardien hollandais.

Thuram (5) : Son entame de match avait été encourageante. Il a su bien combiner avec ses coéquipiers de devant pour les mettre dans les meilleures prédispositions. Comme lors du premier match, il a aussi cherché à décrocher pour participer au jeu. Malheureusement, son rendement a baissé après qu’il ait raté une belle occasion devant le but. Son moral en a certainement pris un coup et on ne l’a plus vu aussi incisif. Le peu d’espaces dont il a bénéficié pourrait aussi expliquer cette prestation moyenne. Remplacé par Giroud (non noté) à un quart d’heure du terme. L’ancien milanais n’a pas été beaucoup plus influent.