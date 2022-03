On a concrétisé le potentiel de l'équipe de France. On a déjà été confronté à des équipes comme l'Afrique du Sud qui défendent bien mais on a cette capacité à se créer des occasions et à marquer des buts. Tout ça est très positif, même s' il y a toujours des corrections et ces deux matchs nous serviront.





Ben Yedder joue peu avec les Bleus, êtes-vous satisfait de ce qu'il apporte aux Bleus ?



C'est un choix. Wissam a légitimement le droit d'être déçu. Quand il rentre, il est souvent décisif. Ce soir, il a sa part de plaisir personnel. Il y a une énorme concurrence dans le secteur offensif et dans son registre, il a cette capacité dans son registre de marquer énorme et de buts. Comme Kylian qui en a marqué deux et Olivier un.





Vous aviez dit que Jonathan Clauss devait voir sa sélection comme une étape et non une finalité. A-t-il retenu la leçon ? Ce n'est pas une leçon. Il fallait le mettre à l'aise. Je trouve regrettable ce qu'il s'est passé sur la première période lorsqu'il touchait le ballon (il s'est fait siffler). Ça ne l'a pas empêché de monter en puissance. Je dirai même qu'au fil du match les sifflets se sont atténués de par ce qu'il faisait sur le terrain. Je voulais le voir d'entrée pour avoir des réponses pour l'avenir.



Avez-vous eu une discussion avec Giroud sur ce rassemblement ?J'ai eu une discussion avec lui comme avec beaucoup de joueurs sur le présent. L'avenir, ça dépendra de beaucoup de choses. Il est revenu, il a marqué et a augmenté le compteur d'une unité. Après on verra au mois de juin.





Vous avez déjà beaucoup parlé de Mbappé, que pouvez-vous nous dire de plus sur lui ? Rien à ajouter. Je vous avais dit qu'il était radieux. C'est la réalité. Évidemment, il était en feu car il aurait aimé jouer le premier match. Sa capacité à marquer et à accélérer le place parmi les joueurs hors norme. Tant mieux que l'équipe de France puisse avoir un joueur comme ça. Mais ce n'est pas que lui, il sait aussi que c'est le groupe qui compte.

Que ce soit à Marseille ou à Lille, il y a eu des sifflets contre certains joueurs de l'équipe de France. Cela vous incite-t-il à ne plus faire de match dans d'autres villes ? Non. Le fait d'en parler incite des personnes à le faire et je parle aussi pour vous les médias. Ça devrait être un non sujet. Ça n'a pas sa place. J'ai fait sortir Clauss parce que j'étais convaincu qu'il serait ovationné. Quand il y a des derbys entre club je peux le comprendre. Moi, je prends des joueurs d'horizon différent pour créer une unité. Donner de l'attention à ces gens-là ça ne sert à rien.





Que retenez-vous de la prestation de Jonathan Clauss ?Il a fait ce qu'il sait bien faire. Il a beaucoup de dynamisme.Il est capable de défendre, il a souvent été en position de déborder. Je lui ai dit de ne pas jouer avec le frein à main et de faire des passes derrière. On a beaucoup parlé de lui comme s'il était différent. Pour moi ce n'est pas le cas, c'est un joueur parmi les 23. Après il y a le côté émotif qui est peut-être un peu présent chez lui mais cela n'a pas été le cas pendant le match.





Quel enseignement sur le schéma tactique avec trois défenseurs centraux faîtes-vous ?Il y aura un bilan comme après chaque rassemblement. Dans l'idéal c'est de ne jamais être en difficulté et que l'adversaire ne se crée pas d'occasions. Ce que je retiens, notamment contre la Côte d'Ivoire en première mi temps, c'est qu'on a eu des soucis. Mais face à des équipes qui sont relativement regroupées, le positionnement des joueurs de couloir, plus les joueurs offensifs créent du danger. Évidemment il ne faut pas négliger l'aspect défensif. On l'a vu au mois d'octobre, on a été en difficulté face à des adversaires qui font partie des meilleurs mondiaux. Cela passe par des discussions, des séances vidéos mais on est aussi dépendant de la qualité de l'adversaire.