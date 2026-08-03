Un rapport de presse a affirmé ce lundi que le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a reçu un renfort de taille au cours des dernières heures.

Le journal « Marca » a précisé que Mourinho a réclamé des renforts, et qu'il les a obtenus, même s'ils n'ont nécessité aucune indemnité de transfert, puisqu'ils faisaient déjà partie de l'équipe.

Vinicius, Bernardo Silva et Brahim Diaz sont enfin de retour dans l'effectif de l'entraîneur, qui a récupéré d'un seul coup trois joueurs loin d'être négligeables.

Pour un vestiaire qui s'est entraîné avec un effectif réduit pendant des semaines, le retour de ce trio est une véritable bouffée d'air frais pour un groupe qui s'appuyait jusqu'ici sur des joueurs de l'académie et un petit nombre de joueurs chevronnés.

Le besoin était pressant. Après plus de 20 séances d'entraînement à Valdebebas, l'entraîneur portugais a réclamé davantage de joueurs pour compléter l'équipe type, qui a montré des signes prometteurs face à la Fiorentina, et pour renforcer l'équipe avant le coup d'envoi de la Liga.

Il a commenté : « Je crains que tous les joueurs ne soient pas disponibles, et j'aimerais m'entraîner avec d'autres joueurs pendant trois semaines. Mais ce n'est pas possible. »

La période de préparation, qui a toujours été semée d'embûches avec des équipes remplies de joueurs internationaux, l'oblige à construire une équipe en peu de temps, une équipe qui ne s'est pas encore entraînée au grand complet.

Vinicius est le plus marquant des revenants, et son retour fait grand bruit. Le Brésilien a mené la sélection de son pays lors de la Coupe du monde, même si ses efforts n'ont pas suffi à écarter la Norvège en huitièmes de finale, et il n'a pas manqué de faire les gros titres durant ses vacances.

Au-delà de sa transformation physique remarquable, ce qui inquiète réellement au Real Madrid, c'est son avenir.

Comme l'a rapporté le journal « Marca » il y a quelques jours, il a une offre de prolongation de contrat, que le club n'améliorera pas : soit il signe, soit il est vendu en août, car son contrat expire en 2027 et il est certain qu'il ne partira pas gratuitement. C'est une situation que personne n'accepte, et il semble que ce dossier va s'éterniser jusqu'à ce qu'il soit résolu.

À ses côtés reviennent Bernardo Silva et Brahim Diaz, deux joueurs aux rôles différents mais dotés d'un même dynamisme.

Le milieu de terrain portugais, qui a récemment rejoint le club en tant qu'agent libre en provenance de Manchester City à la demande de Mourinho, arrive pour renforcer un entrejeu qui avait cruellement besoin de ses apports, ceux qu'il n'a pas fournis lors d'une Coupe du monde décevante avec le Portugal.

Sa maîtrise du ballon et sa débauche d'énergie sont exactement ce que recherche l'entraîneur pour donner plus d'efficacité à l'équipe.

Brahim Diaz, de son côté, arrive avec le moral au beau fixe après avoir mené le Maroc en quarts de finale.

Brahim arrive pour renforcer la puissance offensive sur l'aile droite, un poste qui manquait cruellement de joueurs de l'équipe première, au point que Mourinho a été contraint de s'appuyer sur Dumfries sur cette aile face à la Fiorentina.