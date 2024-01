L'ancien défenseur doit être jugé pour viol et agression sexuelle en février, date à laquelle il aura passé un an en détention

Le procès a cependant été compromis par sa mère, qui aurait divulgué des photos de la victime présumée. L'affaire est en cours depuis janvier dernier, lorsque Alves s'est rendu à la police pour être arrêté à la suite d'un incident dans une boîte de nuit de Barcelone. Il clame son innocence, mais a changé son témoignage à quatre reprises. Son ex-femme et sa mère se sont portées garantes de lui, affirmant publiquement qu'il est innocent.

La mère d'Alves, Lucia Alves, pourrait cependant avoir des ennuis judiciaires. Selon El Periodico, elle a publié une vidéo où l'on voit la victime danser avec des amis et fêter un anniversaire. La vidéo n'est pas liée à l'incident lui-même, mais il s'agit d'un vieil enregistrement. Pendant la vidéo, avec du matériel obtenu sur les médias sociaux de la victime, une narration l'attaque, critiquant ses habitudes de vie nocturne dans une tentative de faire passer Alves pour innocent. La victime pourrait bien être mineure dans certains des documents, et sa mère, qui doit également témoigner, apparaît également dans certaines des vidéos. Les vidéos ont également été diffusées au Brésil, selon Sport.

Le juge chargé de l'affaire a ordonné que la victime reste anonyme, conformément à ses droits et à la procédure judiciaire, qui ne peut être compromise de ce fait. Il va sans dire que cela pourrait causer d'énormes dommages psychologiques et conduire à un harcèlement en ligne. La sanction pénale pour "révélation de secrets" peut aller de trois mois à un an de prison, ou de six mois à un an d'amende, en fonction des revenus. S'il s'agit d'un délit plus léger, l'amende peut être comprise entre un et trois mois de revenu moyen.