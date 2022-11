Dernière sélection en 2012 : M’Vila croit en ses chances pour le Mondial

Sa dernière sélection remonte à 2012, mais ce joueur français pense pouvoir être appelé par Didier Deschamps pour le Mondial.

Son dernier match avec l’équipe de France ? C’était le 23 juin 2012, à l’occasion d’un quart de finale de l’Euro perdu par les Bleus face à l’Espagne (0-2). Depuis, Yann M’Vila n’a plus jamais été rappelé en sélection.

M’Vila performant avec l’Olympiakos

Et pourtant, le milieu de terrain de l’Olympiakos croit en ses chances. Il faut dire que les Bleus vont devoir se passer de plusieurs cadres dans ce secteur, notamment N’Golo Kanté et Paul Pogba, et l’ancien Stéphanois espère que ses bonnes performances en Grèce vont l’aider à convaincre Didier Deschamps.

"J'y crois bien entendu. C'est une fierté de porter les couleurs de la France. Les 22 sélections m'ont toujours donné envie de jouer. Je suis très attaché à mon pays et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même", a déclaré M’Vila lors d’une interview accordée à L’Équipe.

"Même à pied, de Grèce, je viens"

"Même à pied, de Grèce, je viens. L'équipe de France m'a aidé à devenir le joueur que je suis. Et pour être honnête, j'y crois même pour la Coupe du monde", a conclu M’Vila. Malgré cet appel du pied, il est très peu probable que Deschamps l’intègre dans sa liste, laquelle sera révélée le 9 décembre.