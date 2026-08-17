Derksen s’en prend sans pitié à Clarence Seedorf

Johan Derksen évoque dans Groeten uit Grolloo la nomination de Xavi au poste de sélectionneur des Pays-Bas. De Snor s’en prend de manière remarquablement virulente à une personne au sein de la KNVB, impliquée dans la recherche d’un nouveau sélectionneur.

« On ne peut pas dire qu’il n’a pas un bon CV », lance Derksen pour ouvrir son analyse sur la nomination de Xavi comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas. « C’est un grand nom, même s’il n’a pas encore fait grand-chose comme entraîneur, il a peu d’expérience. Ce qui plaide en sa faveur, c’est qu’il a grandi avec la philosophie de Cruijff. Donc Xavi pourrait bien correspondre aux Pays-Bas. »

Avant d’ajouter immédiatement : « Je continue à trouver étrange de prendre un étranger. Parce que j’y vois un réquisitoire contre la propre formation d’entraîneurs de la KNVB. Et un réquisitoire contre les entraîneurs néerlandais, puisqu’ils sont écartés. »

« En plus, je trouve étrange que Nigel de Jong et Clarence Seedorf (membre du conseil de surveillance du football professionnel, avec un focus sur les questions technico-footballistiques, NDLR) décident à eux seuls qui devient le sélectionneur », explique Derksen, peu impressionné par la recherche menée par la KNVB pour trouver un successeur à Ronald Koeman. « Et de Seedorf en particulier, je sais qu’il nourrit beaucoup de rancœur envers toutes sortes de personnes dans le monde du football. Des gens qui, selon lui, l’ont toujours contrarié. Un garçon frustré qui déteste énormément de monde. Et qui tiendra justement ces gens à l’écart. »

« Il est aussi incompréhensible que Peter Bosz n’ait jamais été évoqué. Seedorf est mécontent de tous les sélectionneurs avec lesquels il a travaillé. Il a eu une carrière internationale fantastique, mais avec l’équipe nationale néerlandaise, il n’a jamais vraiment montré grand-chose. Donc je trouve étrange que lui, avec toutes ses rancœurs, puisse décider de qui sera le sélectionneur », répète encore Derksen dans le podcast de lundi.

Derksen accorde pour l’instant à Xavi le bénéfice du doute. « Mais je trouve ingérable de faire venir aux Pays-Bas un garçon hispanophone pour en faire le sélectionneur. Il ne parle pas anglais, donc il ne peut pas communiquer. Il lui faut alors un Kluivert ou quelqu’un comme ça comme interprète. En tant qu’entraîneur, la communication est en fait ton principal outil. »

L’analyste de Grolloo souligne enfin que De Jong et Seedorf voulaient en réalité nommer Michael Reiziger. « Ils se sont rendu compte que personne aux Pays-Bas ne comprendrait ça. Et que tout le monde dans le football disait : il n’a pas encore ce statut. Là, ils se sont retrouvés acculés. Ils n’ont pas osé imposer Reiziger, alors ils se sont mis à chercher un grand nom. Pour faire taire l’opinion publique. »