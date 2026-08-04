Depuis le doublé historique championnat-Coupe lors de la saison 2020/21, Besiktas a progressivement perdu du terrain sur ses rivaux stambouliotes Galatasaray et Fenerbahce. Depuis, le club n’a plus fait mieux qu’une troisième place. La saison passée non plus, Besiktas n’a joué aucun rôle dans la course au titre et a bouclé l’exercice à la quatrième place. Cela doit désormais changer.

Pour y parvenir, les Aigles noirs ont vraiment frappé fort sur le marché des transferts cet été. Pour Dogan Alemdar, Ilhan Fakili et l’ancien gardien du Bayern Alexander Nübel, le cador turc a déboursé environ onze millions d’euros. Le latéral gauche Kassoum Ouattara, en provenance de l’AS Monaco, a coûté huit millions d’euros, tandis que Leandro Trossard, arrivé du champion d’Angleterre Arsenal, a nécessité un investissement de 18 millions d’euros. Mais c’est Orkun Kökcü qui a représenté la plus grosse dépense : d’abord seulement prêté par Benfica Lisbonne, le milieu de terrain a rejoint Besiktas définitivement après la saison grâce à une obligation d’achat. Le montant total, bonus compris, peut atteindre jusqu’à 30 millions d’euros, ce qui constitue un nouveau record pour le club.

S’y est ajouté le transfert libre de l’ancien joueur de Dortmund Salih Özcan, alors que d’autres recrues pourraient encore arriver. La superstar Mohamed Salah figure également sur la liste des souhaits. À l’heure actuelle, les dépenses atteignent ainsi déjà environ 67 millions d’euros : Besiktas n’avait encore jamais autant investi sur un été et a en outre franchi pour la première fois la barre des 60 millions.

En face, les recettes restent toutefois modestes : grâce aux ventes, le club n’a jusqu’ici même pas encaissé dix millions d’euros. Ernest Muci a rejoint Trabzonspor pour 8,5 millions d’euros, tandis que Gökhan Sazdagi n’a rapporté que 200 000 euros.

Dépenses énormes malgré les dettes : la politique de transferts risquée de Besiktas

Tout indique que Besiktas bouclera également ce mercato sur un déficit. Pour le club 16 fois champion de Turquie, ce n’est depuis longtemps plus une exception. Depuis la saison 2020/21, le club a enregistré chaque saison des dépenses de transferts supérieures à ses recettes, avec un déficit en augmentation constante. Alors que le manque à gagner n’était encore que d’environ quatre millions d’euros en 2021/22, il atteignait récemment déjà près de 28 millions d’euros.

Les conséquences de cette politique de transferts et de dépenses se reflètent désormais clairement dans la situation financière de Besiktas. Selon des informations de presse, les dettes du club s’élèvent désormais à environ 360 millions d’euros. Les importantes dépenses de transferts y contribuent certes en partie, mais la charge la plus lourde provient des coûts de personnel durablement élevés ainsi que du poids des intérêts liés aux prêts existants.

Les coûts de financement, en particulier, sont devenus un problème considérable pour Besiktas. « La charge annuelle des intérêts de notre club, qui atteint presque 50 millions d’euros, est le plus grand obstacle à notre réussite. Avec cette somme, on pourrait construire une toute nouvelle équipe de football », a souligné le président du club Serdal Adali. Dès juin 2025, il avait mis en garde lors d’une assemblée générale contre la dynamique de l’endettement : « Besiktas paie actuellement 125 000 euros d’intérêts par jour, 4 millions d’euros par mois et environ 50 millions d’euros par an. Quand la réunion du conseil d’administration se terminera, l’endettement de Besiktas aura déjà augmenté de cinq millions de livres turques supplémentaires. »

Ces dernières années, la direction du club a misé de plus en plus sur des transferts prestigieux, comme de nombreux autres grands clubs turcs, en espérant un succès sportif immédiat. L’effet recherché n’est pas venu, mais la charge financière, elle, est restée. C’est surtout la structure salariale qui en a fortement souffert. Rafa Silva (à Besiktas de 2024 à 2026) aurait perçu, bonus compris, la coquette somme de dix millions d’euros par an, et Ciro Immobile a lui aussi bénéficié d’un package lucratif durant son passage à Besiktas. Tammy Abraham et Wilfred Ndidi auraient chacun touché plus de cinq millions d’euros par an. Les recrues phares actuelles, comme Trossard et Nübel, disposent elles aussi de contrats très lucratifs.

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Besiktas a changé 13 fois d’entraîneur depuis 2020

Mais l’effectif n’est pas le seul à peser en permanence sur les finances. Au poste d’entraîneur aussi, les changements fréquents ont entraîné des coûts élevés. Depuis 2020, Besiktas a changé d’entraîneur pas moins de 13 fois, et certains sont même revenus à plusieurs reprises. Dernièrement, le club s’est séparé de Sergen Yalcin pour la deuxième fois (l’entraîneur champion en 2020/21), avant l’arrivée de Vincenzo Italiano en juin. Toutes ces évictions se sont additionnées en lourdes indemnités.

Malgré ces choix de personnel coûteux, Besiktas s’accroche obstinément à sa stratégie. Cette ligne est aussi rendue possible par la perspective d’un allégement financier. Le projet dit de Dikilitas y joue un rôle central, Adali l’ayant présenté comme « la plus grande source de revenus de l’histoire de Besiktas ». Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Comme Galatasaray et Fenerbahce : un projet immobilier est-il le salut de Besiktas ?

Avec le projet de Dikilitas, le club historique pousse un projet immobilier de plusieurs millions, censé sécuriser durablement son avenir financier. Le concept repose sur un terrain situé dans le quartier central stambouliote de Dikilitas, près du siège du club et de son stade. La zone n’avait jusqu’ici guère été exploitée sur le plan économique. En coopération avec l’entreprise immobilière publique Emlak Konut GYO, des biens résidentiels et commerciaux doivent y voir le jour. L’autorisation nécessaire a déjà été délivrée en avril 2025. Pour Besiktas, cet accord représente en tout cas une véritable bouffée d’oxygène. Au lieu d’actifs morts, le club pourrait à l’avenir tirer de la commercialisation de ces biens immobiliers de luxe des recettes d’environ 200 millions d’euros.

Le président Adali voit dans ce type de projets une raison essentielle expliquant pourquoi Besiktas a récemment pris du retard sur Galatasaray et Fenerbahce. « Nos rivaux éternels ont généré pendant des années des revenus grâce à des projets immobiliers. Nous, en revanche, avons regardé faire. Maintenant, nous corrigeons cette erreur », a expliqué Adali.

Le président a également souligné l’importance de telles sources de revenus pour la planification de l’effectif : « Les joueurs stars sont recrutés grâce à de tels projets. Nos rivaux paient les salaires de leurs joueurs avec les revenus issus de ces projets. Nous ferons exactement la même chose. »

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Le président Adali : « Nous jouerons de nouveau les titres à l’avenir »

Outre Dikilitas, Adali a annoncé d’autres mesures pour améliorer la situation financière. Le BJK Plaza, actuellement vacant, doit être loué à une chaîne hôtelière internationale. Les revenus locatifs annuels pourraient ainsi grimper à environ 3,5 millions d’euros. Adali a également indiqué qu’un nouveau bail avait été négocié en faveur du club pour le terrain de Fulya.

En outre, la part du club dans la Besiktas Football Investments Inc. est passée de 51 à 70 % à la faveur d’une augmentation de capital. Selon Adali, cela a permis de rembourser 35 millions d’euros de dettes, sans puiser dans la caisse du club.

Pour l’avenir, Besiktas mise donc sur les projets annoncés et sur une réorientation financière. Adali se dit convaincu que la voie choisie peut ramener le succès à long terme : « Si nous lançons ces projets, nous ne résoudrons pas seulement nos problèmes de dettes, mais nous construirons aussi des équipes capables de jouer les titres à l’avenir. »