Denzel Dumfries a une opinion très claire sur la Tunisie, déjà éliminée

Après deux défaites, la Tunisie est d’ores et déjà éliminée de la Coupe du monde. Malgré cette situation, Denzel Dumfries anticipe un match difficile pour l’équipe nationale néerlandaise, qui entrera en lice dans la nuit de jeudi à vendredi à l’Arrowhead Stadium de Kansas City.

Les Tunisiens ont limogé Sabri Lamouchi après la défaite humiliante 5-1 contre la Suède, puis, malgré l’arrivée d’Hervé Renard, ils ont de nouveau sombré face au Japon (0-4, doublé d’Ayase Ueda).

« Nous savons qu’ils ont changé d’entraîneur après le premier match », a analysé Dumfries lundi en conférence de presse. « C’est un honneur pour tout le monde de jouer à la Coupe du monde. Nous nous attendons à ce que la Tunisie y aille à fond. C’est probablement leur dernier match, je m’attends donc à ce qu’ils jouent avec beaucoup d’énergie. »

Les Oranje évolueront à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, où l’Argentine a battu l’Algérie 3-0 la semaine dernière. « De nombreux beaux matchs ont déjà été disputés dans ce stade. C’est bon signe », observe Dumfries avec optimisme à la veille de la dernière rencontre de groupe des Néerlandais.

« C’est notre dernier match de groupe. Nous sommes concentrés sur cette rencontre. Nous voulons encore la remporter, puis nous verrons comment se déroulera la suite du tournoi », explique le latéral droit, conscient que le Maroc ou le Brésil sera probablement le prochain adversaire en Coupe du monde.

La confiance est au rendez-vous chez les Néerlandais après leur large succès 5-1 contre la Suède, rappelle Dumfries : « Nous avons une équipe avec de réelles qualités offensives. Nous savons que nous avons plusieurs joueurs capables de marquer, et cela donne de la confiance quand les buts s’accumulent. Le dernier match a été très positif de ce point de vue. »

Par ailleurs, les Pays-Bas ne se sont jamais inclinés face à la Tunisie : une victoire et deux nuls en matches amicaux.