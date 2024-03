Demi-finales de la Coupe de France : Un tirage clément pour l'OL

Les affiches des demi-finales de la Coupe de France sont désormais connues avec un tirage favorable pour l’OL.

Il ne manque qu’un seul match pour connaitre la composition du carré d’as de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice jouent leur quart de finale le 13 mars prochain. En attendant le choc entre les deux cadors de Ligue 1, le tirage au sort de la plus vieille des compétitions françaises a été effectuée ce vendredi soir avec de belles affiches au programme. Le tirage a notamment été favorable pour l’OL qui évite un gros au prochain tour.

L’OL joue sa demi-finale à la maison

De retour en forme depuis plusieurs journées, l’OL a eu du mal à passer en demi-finale de la Coupe de France. Accroché par Strasbourg mardi dernier en quart de finale de la compétition, le club rhodanien a dû aller aux tirs au but pour décrocher son ticket pour le tour suivant (0-0, 4-3 tab). Coïncidence ou pas, l’OL va affronter une équipe qualifiée après les tirs au but également. Dernier club de Ligue 2 encore en lice, Valenciennes s’est aussi offert le scalp du FC Rouen mercredi soir après les séances de tirs au but (1-1, 2-4 tab). Ainsi, le club nordiste va défier l’OL en demi-finale au Groupama Stadium, fief des Gones.

L'article continue ci-dessous

Rennes également fixé sur son sort

Hormis l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais est également fixé sur son adversaire au tour suivant de la Coupe de France. Contrairement aux Gones, les Bretons n’ont pas eu besoin d’aller aux tirs au buts pour passer en demi-finale. Les hommes de Julien Stéphan ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant face à Puy Foot 43 Auvergne, deuxième du groupe A de National 2. Pour retrouver la finale de la Coupe de France, Rennes devra éliminer le vainqueur du match PSG – Nice qui se tient le 13 mars prochain. Les demi-finales de la Coupe de France sont prévues pour le mercredi 03 avril prochain.

Getty

Les affiches des demi-finales de Coupe de France

Olympique Lyonnais - Valenciennes FC (L2)

Paris Saint-Germain ou Nice - Stade Rennais