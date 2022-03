Nice-Versailles (2-0) : un Gouiri en feu met fin au rêve du Petit Poucet

Que la Coupe de France est belle quand elle offre à des amateurs de vivre leurs rêves les plus fous... Au terme d'un parcours aussi historique que sensationnel, le club de Versailles, modeste pensionnaire de National 2, affrontait l'OGC Nice de Christophe Galtier ce mardi. En jeu, une qualification pour la finale de la Coupe de France. Si loin mais à la fois si proche...

Versailles joue crânement sa chance

Dans ce genre d'affrontements entre professionnels et amateurs, les premiers ont tout à perdre quand leurs adversaires, eux, ont tout a gagné. Les joueurs de Versailles l'avaient bien compris, eux qui n'ont pas fait de complexes face à l'une des meilleures formations de Ligue 1. En première période, ils ont fait jeu égal avec des Aiglons empruntés et dénués d'allant offensif. Les amateurs auraient même pu ouvrir le score et créer la sensation, mais la frappe rasante de Michel n'a pas trouvé le cadre du portier azuréen (20e). Attention aux regrets.

Solides défensivement et héroïquement solidaires, les visiteurs ont malheureusement cédé dès le retour des vestiaires. Dès l'entame de la seconde période, Nice a pris les devants grâce à son buteur maison en la personne d'Amine Gouiri. Le joueur formé à l'OL a d'abord contrôle de la poitrine avant d'expédier le cuir dans la lucarne gauche (48e)... Magnifique !

Nice file en finale de la Coupe de France

En grande forme, l'attaquant du Gym s'est ensuite régalé au coeur de la défense adverse, se jouant de trois vis-à-vis avant de servir Kasper Dolberg, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Le Danois s'est chargé de conclure le festival de son coéquipier d'une reprise du gauche (73e). Un deuxième but salvateur, qui a mis fin aux minces espoirs de Versailles. L'aventure s'arrête donc aux portes de la finale pour le Petit Poucet, qui n'aura pas démérité ce soir. Demain soir (21h), Nantes et Monaco tenteront de rejoindre Nice en finale de la CDF.